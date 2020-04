Gracias a los que con su esfuerzo incesante están haciendo que todo esto pase

Me da la impresión de que una gran mayoría de las personas que salen en las televisiones, y que tanto vemos estos días, padecen de un efecto contagio o de rebote y todos sus comentarios van dirigidos a criticar todas y cada una de las decisiones que toma o deja de tomar el Gobierno.

Como no quiero que esto influya en mi ánimo y en mí como persona, voy a parcializar lo que veo, y copiando a Carles Francino que dijo que "gilipollas los hay para dar y tomar en todos los ámbitos", voy a centrarme, como él dice, en la otra gente, la que es la mayoría, la que estos días las pasa canutas, la que llora la muerte de alguien sin poder despedirse, la que resiste sola en casa angustiada, la que ha perdido el empleo, la que teme por el futuro; y que aun así, pelea.

Por ello, quiero dar las gracias a todos aquellos que con su esfuerzo incesante están haciendo que todo esto pase. Utilizando la clasificación de una frase que sobre el esfuerzo incesante de los hombres escribió Bertolt Brecht, quiero darles las gracias a los "buenos": aquellos que permanecemos confinados y respetamos las recomendaciones. A los que son "mejores": aquellos que no solo cumplen el confinamiento sino que además muestran su solidaridad ofreciendo aportaciones económicas o los que desde sus casas fabrican materiales para los sanitarios. A los "muy buenos": aquellos que todavía dan más, me refiero a los que nos atienden en las tiendas, en las farmacias, etc., aún a riesgo de contagiarse.

Y como no, a los "imprescindibles": los médicos y personal sanitario porque es evidente que sin ellos esto no lo podríamos superar. En este caso, como un ejemplo de lo que son capaces de hacer, quiero personalizar las gracias en el doctor Julio Ancochea, el lunes pasado tras una guardia de varias horas en el Hospital de la Princesa, de Madrid, del que es jefe del Servicio de Neumología, se hizo la prueba del coronavirus y dio positivo. Desde ahora se queda en su casa confinado y dice que trabajará más que antes, pero será de otra manera. Gracias por vuestro ejemplo y sacrificio.