No es para Superman

Es obvio estar a favor de la sanidad y en contra de la cursilería, así que seamos obvios: el personal sanitario no son superhéroes. Son más. Son trabajadores de un sistema sanitario, la respuesta colectiva contra la enfermedad de una sociedad organizada, no la fantasía individualista de una sociedad con estructura de mínimos que sólo puede imaginar sansones o golems con trajes de licra ajustados y vistosos. Por una vez, tenemos algo mejor.

Superman apareció con unos poderes limitados para ayudar a los pobres de la Gran Depresión de los que gánsteres, usureros y aprovechados. El capitán América y otros combatientes hormonados contra el nazismo llegaron en la Segunda Guerra Mundial para darle una paliza al propio Hitler porque esa era la fantasía reparadora de una industria de los tebeos en manos de los judíos de Nueva York con parientes expoliados, apresados y asesinados en Europa.

La pandemia no es un trabajo para Superman. Es un trabajo para la sanidad pública. Los médicos, las enfermeras, los celadores, las administrativas, las médicas, los enfermeros, las celadoras y los administrativos hacen lo que deben, para lo que se prepararon con responsabilidad. Dado el esfuerzo de estos días, lo hacen con dedicación y, vistas las carencias de materiales básicos de protección, con valor, pero ¿quién necesita una capa roja cuando hay decenas de batas blancas o verdes? No siempre estamos así de preparados como sociedad y no en todo podemos sentir el mismo orgullo ciudadano, aunque siempre paguemos por ello.

Me encantan los superhéroes como fantasías en los tebeos y en las películas. En urgencias prefiero personal administrativo y sanitario real y no hay por qué rebajarlos a la ficción.