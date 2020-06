Inés Rey antepone la salud a la suerte

La alcaldesa, Inés Rey, probó suerte ayer en su visita a la ONCE, que reabrió tras tres meses de parón por el Covid-19. Acudió al quiosco de venta ubicado en los bajos de la Delegación Territorial de Galicia, en el Cantón Grande, donde compró el primer cupón de la desescalada. Y no solo eso. La alcaldesa acudió allí con los cupones acumulados de semanas anteriores, pues durante el confinamiento no se celebraron sorteos. Uno de los trabajadores de la ONCE comprobó estos billetes, pero ninguno estaba premiado. El resultado no decepcionó a la alcaldesa. "Ante todo tener salud", apuntó. La suerte, para otros.