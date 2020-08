La hora de la responsabilidad de todos en A Coruña

La preocupante evolución de la curva del coronavirus, aquella que tanto costó doblegar en primavera, ha supuesto una bofetada de realidad en el área metropolitana de A Coruña, con especial dureza en la ciudad. A falta de computar los datos de hoy, domingo, el área sanitaria de A Coruña-Cee está en los 700 casos activos, que representan en torno al 60% de todos los de Galicia en la actualidad. La propagación en un ámbito geográfico tan amplio como el área sanitaria está concentrada casi exclusivamente en la comarca de A Coruña, sobre todo en la ciudad. La incidencia del Covid-19 en el área metropolitana multiplica por cuatro la media gallega e iguala a la española. Pero, insistimos, las cifras más negras se dan en la ciudad de A Coruña, con la cuarta parte de contagios por coronavirus de toda Galicia.

El progresivo y hasta ahora imparable crecimiento de los casos activos en la comarca, que comenzó a apreciarse a finales del mes de julio, ha devuelto las restricciones sociales al área coruñesa. Después de un par de meses en los que convivimos con las normas básicas de distancia social, lavado frecuente de manos y uso obligatorio de mascarillas, A Coruña, Arteixo, Oleiros, Cambre, Culleredo, Bergondo, Carral, Abegondo y Sada retrocedieron el 8 de agosto varias semanas con la prohibición de fiestas y verbenas, el cierre del ocio nocturno y el límite de las reuniones a un máximo de diez personas, decretadas por la Xunta en un primer intento de contener el virus. En los cinco primeros municipios, además, restaurantes, bares y cafeterías deben cerrar a la una de la madrugada, y el aforo en todas las actividades queda reducido a la mitad. Y en toda el área sanitaria permanecen cerrados los centros de día y prohibidas las visitas y salidas en las residencias de mayores o de personas con discapacidad.

El efecto de esas medidas iniciales de la Xunta no se ha apreciado aún, por lo que las restricciones se han prorrogado y ampliado por el constante incremento de casos, con límites de visitas a hospitales, con un máximo de un acompañante por ingresado, y con la recomendación de la Consellería de Sanidade de no salir de casa en las horas punta de afluencia de gente para mayores de 75 años, personas vulnerables al coronavirus y quienes no pueden llevar puesta la mascarilla. Estas medidas se revisarán, como muy tarde, el próximo miércoles. Entonces se habrán cumplido nueve días desde la entrada en vigor de las primeras medidas, tiempo suficiente para apreciar si han resultado efectivas. El comité de expertos del Sergas para el seguimiento de la pandemia ya señaló que los efectos de las nuevas normas se apreciarían en la segunda semana porque los casos que aflorasen antes serían previos a las restricciones, por el tiempo de incubación de la enfermedad.

La Xunta, ante los "preocupantes" datos del área sanitaria, en palabras de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado en esta primera fase de contención de la propagación del Covid-19 cerrar los concellos más afectados, una medida que aplicó en A Mariña. A Coruña y su comarca se mueven en ratios de incidencia del virus simulares a los que registraba el norte de la provincia de Lugo a principios de julio, cuando la Xunta decretó su aislamiento, e incluso los supera, en función de los concellos coruñeses que agrupemos para la comparación. Pero la decisión de confinar un territorio no se adopta exclusivamente por los casos activos, ni sobre la población total ni mucho menos tomados en solitario.

El presidente de Sociedad Española de Medicina de Urgencias en Galicia, Tato Vázquez, miembro del consejo asesor del Sergas, lo ha indicado esta semana en una entrevista en LA OPINIÓN: "La situación es diferente [en A Mariña y A Coruña]. Para limitar la movilidad tiene que existir una concentración clara de los casos en una zona como ocurrió en A Mariña, donde gran parte estaban en Burela. No es el caso de A Coruña, donde los positivos están dispersos por diferentes zonas de la ciudad y otros concellos. Eso no quiere decir que no puedan llegar a imponerse estas medidas en zonas muy concretas".

En el caso del área coruñesa, la Dirección Xeral de Saúde Pública, en su informe epidemiológico que avaló las nuevas restricciones de esta semana, constata "un incremento de los casos y tasas de infección en la comarca de A Coruña, con un aumento de cadenas de transmisión independientes y con un porcentaje de casos huérfanos [sin conocimiento del origen del contagio] que indica que existe transmisión comunitaria aunque de intensidad desconocida".

La respuesta ante el Covid-19 exige una doble responsabilidad: la de las autoridades sanitarias dictando normas con criterios científicos encaminadas a doblegar la curva del coronavirus y la de la población cumpliéndolas y tomando todas las medidas de prevención que de sobra conocemos. A la Xunta no le debe temblar el pulso a la hora de adoptar decisiones, por muy impopulares que resulten, que velen por la salud pública. Y cada uno de nosotros tenemos que tener presente que la lucha contra el coronavirus comienza en nosotros mismos, en que respetemos la distancia de seguridad, en que llevemos la mascarilla y en que extrememos la higiene. Contra aquellos pocos que persisten en negar el riesgo y que, confiados en el "a mí no me va a pasar", se debe imponer el reproche social unánime y la sanción económica. No podemos pretender poner un policía a cada vecino, como bien señala la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, pero sí multar a aquellos que irracionalmente se niegan a respetar las normas y son sorprendidos en ello. El sufrimiento y los sacrificios de la población, y las miles de muertes en los últimos meses bien lo merecen con el exclusivo fin de salvarnos de repetir la pesadilla de primavera.

En juego está la salud pública, la protección de aquellos más vulnerables ante el Covid-19, la economía y los empleos, pero también algo difícilmente evaluable en cifras y porcentajes, como es la tranquilidad y el ánimo de la sociedad, la esperanza en dejar atrás los negros días de marzo, abril y mayo. En nuestra mano está evitar medidas más drásticas, como el aislamiento de municipios, la prohibición de salir o entrar de ellos, o el alejamiento de familiares y amigos a los que estábamos acostumbrados a ver a diario y de los que nos puede volver a separar un mundo pese a estar a unas calles de ellos. Estamos abocados a convivir con el coronavirus en el futuro más inmediato. De cada uno de nosotros, como sociedad que conformamos, depende la calidad de esa convivencia.