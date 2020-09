Vuelvo a saludarles, como de costumbre en esta columna de miércoles y sábado desde 2002. Y lo hago en el medio de una serie de acontecimientos que, verdaderamente, están preparando a nuestro grupo humano para la habitual operativa del otoño e invierno. Los centros educativos se enfrentan a una apertura ya inminente, algo de lo que hemos podido ir hablando largo y tendido, con todas las miradas puestas en las supuestas garantías sanitarias de cara a que no se produzca una formidable magnificación de las tasas de prevalencia de la Covid-19 en nuestro territorio. Ya saben, si me han leído, que no las tengo todas conmigo en este tema. Me da miedo que el papel lo aguante todo, y que se supedite el objetivo principal -la preservación de la salud- a otros menesteres más de índole presupuestaria y contable. Comprendo que es complicada la gestión de todo ello pero..., alternativas había y sigue habiendo, a pesar de que vayamos muy tarde ya. Y el resultado, si se hacen mal las cosas, puede ser, sencillamente, catastrófico en términos de vidas humanas.

El caso es que por ahí no sigo, que si no volveré a centrarme en ese apasionante, complejo y difícil mundo educativo, y no les contaré lo que hoy les quiero decir. Porque hoy quiero hablarles de un tema que también tiene que ver con cuidar, pero en un ámbito diferente. Me iré a otro ámbito también complicado, no menos apasionante, y donde creo que hay mucho camino por recorrer. Hablaremos de mayores. Como hemos planteado muchas veces también, un colectivo al que pienso que es necesario dar más voz y rol en nuestra sociedad. Y al que hemos de tener en cuenta y, cuando las circunstancias así lo requieran, cuidarle al mejor nivel que nuestras posibilidades como sociedad permitan.

La cuestión es que hablo estos días con Olga Pedre. La conozco hace años, teniendo en cuenta que su apuesta fue la del primer Centro de Día de Mayores de Galicia. Hoy el panorama es bien diferente, y lejos quedan aquellos años de tales comienzos. Hoy, considerando solamente A Coruña, hay un buen ramillete de centros de estas características. También los conozco bastante bien, habiendo estado en buena parte de ellos y también en algunas de sus inauguraciones. Aparte de la iniciativa privada, fue en el bipartito cuando, a raíz de la creación del Consorcio de Igualdade e do Benestar, comenzó el despliegue público de centros en nuestra geografía, involucrando a la Xunta de Galicia y los diferentes ayuntamientos.

En el Área Sanitaria de A Coruña-Cee hay hoy 2.625 plazas en Centros de Día, teniendo en cuenta el conjunto de centros de día de mayores, diversidad funcional (discapacidad) y acción social. Y no son pocos los centros, como les decía. En A Coruña, 116. Y si nos vamos a Galicia, superan bien los trescientos. Pero hoy 57 centros en el área sanitaria de A Coruña-Cee, por ejemplo, están cerrados por la Covid-19. Y no son los únicos, ya que en otras áreas sanitarias se ha decretado el cierre de centros. ¿Qué está pasando?

Recojo las palabras de Olga, en el sentido de que, en otras comunidades autónomas, estos centros tienen carácter de servicios esenciales. Y es que los centros de día, ha de quedar bien claro, no son guarderías, y en esto volvemos a la misma lógica que debemos aplicar en educación. Verdaderamente aportan un valor claro, concreto y específico. En este caso de los centros de día, los usuarios reciben terapias y realizan actividades que no solamente les entretienen. Y distintos profesionales de la salud interactúan con los mismos con el ánimo de mejorar su estado general.

Es por eso que el posible cierre de estos centros, en otros lugares de España, se ha gestionado de otra manera, desde la preservación de su labor. Evidentemente que con la natural prudencia, cautela y contundencia cuando han surgido brotes o problemas evidentes. Pero sin que se haya entrado en la contradicción de que aquí unos mayores se puedan reunir, con ciertas garantías, en un bar, y no en un centro sociosanitario, debidamente inscrito en el RUEPSS (Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais) y donde existen profesionales cualificados para abordar su labor. No deja de ser un poco absurdo. O mucho.

Esto no implica que se plantee barra libre en la apertura de sus servicios. Pero sí una mayor consideración de cada caso, en atención a los números de la pandemia en la zona, y desde la convicción de que debemos buscar alternativas para aquello que, globalmente, beneficia a sus usuarios. Es verdad que hay muchas familias que hablan de un antes y un después de que sus mayores acudan a un centro de día. Y es algo que, hablándolo habitualmente con muchos profesionales de los servicios sociales, a mí me consta. Incluso en lo personal, habida cuenta de la experiencia en mi ámbito familiar.

Con todo, la callada no puede ser la respuesta. Ni apelar a la situación sanitaria, sin más. La misma es compleja, como hemos denunciado en esta columna ya desde el mes de febrero. Pero, justamente, los centros de día son equipamientos mucho más esenciales que muchos otros que se han activado, desde criterios un tanto extraños. Los centros de día son, en muchos casos, el único sostén del mayor en su día a día. Y le ayudan en la mejora del mismo y de los días futuros.

Los centros de día se han agrupado en una plataforma, y aspiran a ser asociación. Creo que todo eso es bueno si ayuda a definir mucho más cuál es el rol real de los mismos, dentro de la batería de medidas para mejorar la atención sociosanitaria y, por ende, la salud. Porque la salud incluye muchos aspectos que se trabajan en los centros de día. De lo físico a lo psíquico, pasando por lo funcional. Deseo suerte a tal Plataforma y le pido a la administración autonómica que tenga en cuenta el punto de vista de los centros, buscando soluciones conjuntas que nos permitan abordar su imprescindible actividad con las necesarias garantías. Seguro que se puede avanzar.