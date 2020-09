¿Mamparas? Noooo...

Se les saluda de nuevo, lo cual siempre es un placer. La convulsa actualidad sigue su curso y en este mes de septiembre, inicio de casi todo, también se aprecia tal clima de confusión y hasta caos. Evidentemente, la Covid-19 está condicionando muchos de los modos y maneras en este tiempo, y no puede ser de otra forma, ya que lo importante -ante todo- es la preservación de la salud colectiva. Pero no es el único insumo que está propiciando una realidad compleja. Los vaivenes de la política, los tufos de la corrupción, desastres en el ámbito humanitario y muchas más aristas de nuestras formas de convivencia se evidencian en este período de una forma amplificada. Urge la contención, a todos los niveles, y la búsqueda de una armonía cuya falta, a mí, me produce una sensación de que el aire es irrespirable. En sentido figurado, no se preocupen. A día de hoy, parece que todo está bien por aquí. Sigo entre ustedes.

Con todo, el inicio del curso escolar sigue el camino de trompicones y bandazos que lleva exhibiendo hace tiempo. A estas alturas ya conocen ustedes la noticia del cambio en el primer y segundo niveles de la Consellería de Educación. Algo sorprendente en las fechas que estamos, y ante lo que la primera respuesta nunca puede ser otra que la concesión de un tiempo de gracia y el beneficio de la duda. Pero, a la vez urgiendo implicación y compromiso. Y es que las fechas son las que son.

En ese sentido, valoré positivamente las primeras palabras del conselleiro, aceptando desdobles y semipresencialidad. Porque ya saben que soy una persona orientada a objetivos, y no hay que perder de vista el hecho de que, reitero, lo principal en este momento es el cuidado de la salud de toda la sociedad. Sí, no solamente de profesorado y alumnado, no se engañen. Fíjense que la potencial capacidad multiplicadora de los contagios por parte de una estructura tan imbricada en la sociedad como un colegio es, sencillamente, enorme. Y eso implica que, de cómo nos vaya en los colegios, depende todo lo demás.

Pero esas primeras palabras pronto quedaron eclipsadas por otras. Y aquí comienza de nuevo el ruido, el echar balones fuera y las cosas a que nos tiene acostumbrados el eterno rifirrafe que por estas latitudes sustituye a cualquier atisbo de gestión. Total que, en resumen, se cambia el protocolo y se va de los 1.5 metros entre el alumnado, a un exiguo metro. Y, para poder hacerlo así, se plantea la utilización de mamparas de metacrilato o similares... Desdobles y semipresencialidad vuelven a un limbo todavía no definido y... vuelta a empezar.

Y aquí voy yo, desde un punto de vista técnico. Porque las mamparas, lo diga quien lo diga y cómo me lo diga, nunca serán la solución, de forma que su utilización de forma generalizada y complementaria a una reducción de la distancia de seguridad es, desde todos los puntos de vista, una aberración. Me explicaré.

Dice la comunidad científica, con distintos matices y después de contrastar diferentes papeles y consultar a algunos investigadores, que hoy la línea es la de aceptar que la mayor parte de contagios de la enfermedad producida por el SARS-CoV-2 se debe a la inhalación de aerosoles que contengan suficiente carga viral. Se habla de hasta un setenta y cinco por ciento del total de contagios mediante esta vía, lo cual choca fuertemente con que previamente la misma hipótesis fuese absolutamente rechazada. En segundo lugar, estaría el contagio por medio de fómites, objetos contaminados con el virus, hasta un veinte por ciento del total de infecciones, según las estimaciones. Y únicamente un escaso cinco por ciento correspondería a la transmisión directa entre humanos por el impacto de gotículas singulares cargadas de virus en zonas sensibles del receptor, o trasladadas luego a dichas zonas mediante las manos. Solamente en este último caso estamos hablando de objetos balísticos, es decir, de esferitas de masa no despreciable que se rigen por las leyes de la Mecánica Clásica. Cualquiera que haya hecho un sencillo problema de Bachillerato de tiro horizontal o tiro oblicuo, por poner un ejemplo, sabe de lo que hablo.

En el caso de los aerosoles, el problema es bien diferente, y mucho más complejo de modelizar. Estamos hablando del ámbito de la Dinámica de Fluidos, uno de los campos más difíciles de tratar físicamente, ligado a ecuaciones sin solución analítica y para cuyo tratamiento se precisan potentes superordenadores. No existen entonces objetos que se rijan únicamente por la gravedad, sino comportamientos complejos cuya dinámica incluye la suspensión en el aire durante tiempos relevantes, cambios en altura sujetos a diferentes parámetros y evolución en el espacio en diferentes regímenes, con distintos escenarios posibles. Algo a lo que las pantallas, y aquí el quid de la cuestión, no le producen especial daño. O quizá todo lo contrario, por una cierta compartimentación del volumen total en diferentes reductos delimitados por ellas, que podrían llegar a anular los efectos beneficiosos de las corrientes de aire derivadas de la correcta ventilación del aula.

Es conveniente puntualizar que todo ello se refiere a un contexto en el que veintitantas personas conviven en una habitación durante cinco o seis horas seguidas, y la generación de aerosoles es un riesgo. Diferente es que vayas un momento a un comercio u oficina y, tras una pantalla para protegerse de posibles salpicaduras balísticas, alguien te atienda. La diferencia de la escuela y tal comercio es que, en la misma, por tiempo y por número de personas, muchas veces con respiración agitada por actividad física, el aire llega a viciarse con facilidad.

Con todo, ¿pantallas? No. De ninguna manera. Si el problema son realmente los aerosoles -y por ahí va la respuesta de la ciencia hoy-, se las pueden ahorrar. Ante los mismos la única solución es la distancia, una gran ventilación para propiciar la disgregación de las masas de fluido respiratorio y su posible carga viral y una minimización de los ratios, para que menos personas interactúen a más distancia, con mayor tasa de renovación de la masa total de aire. Todo lo demás es papel mojado. Aspavientos. Las pantallas, o mamparas, únicamente preservan del impacto de los objetos balísticos. Nada más.

¿De verdad nadie les explica esto, bastante sencillo y evidente, a los responsables políticos de cuidarnos a todos? O, si se lo explican, ¿entonces?...