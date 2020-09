Inés Rey se olvida del apellido de Dima

La alcaldesa, Inés Rey, visitó ayer a Xoel López y al director de la Orquesta Sinfónica de Galicia, Dima Slobodeniouk, en el Coliseum, donde preparan juntos un concierto programado para mañana. Alabó a ambos y aseguró que no faltará a la cita, pero le costó recordar el apellido del ruso durante la presentación de la cita. Se quedó en blanco. "Y eso que lo venía practicando en el coche", dijo entre risas. No se lo tuvo en cuenta el director de la Sinfónica, que apuntó que con decir Dima llegaba. No se quedó tranquila la alcaldesa que, tras la intervención de Xoel, recordó el complicado apellido y no dudó en decirlo en alto para demostrar que lo había ensayado.