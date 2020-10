Esperpento madrileño

Aclaro cuanto antes que el espectáculo casi de vodevil que está ofreciendo Madrid no es culpa de los madrileños sino de los gobernantes que allí tienen competencias de mando y tratan de paliar las consecuencias de la epidemia que aqueja a medio mundo. "Que ya actúo yo", parece que se dicen; "pero eso no es suficiente", responde el otro; que sí, que no; que impongo confinamiento perimetral, pues yo cierro todo; y así van liando la madeja el gobierno autonómico y el central. Y claro, el lío pasa a las personas. Por ello me sorprendió, y es más, me asustó, una llamada a primera hora del domingo -pensando ya en el anuncio de quién habría fallecido- de mi hermana Lita para preguntarse sobre el vino para el "goulasch" que preparaba; y pensé que habría invitado a comer a alguien a quien quería obsequiar con un plato especial. Pero no, me dijo, era para ella y el único hijo que vive en Madrid. Los demás hijos y nietos residen fuera de Madrid, aunque algunos cerca, en Pozuelo, pero no podían entrar en la capital ese domingo, aunque accedan al centro madrileño en días laborables por otros asuntos, dado el confinamiento que ahora tienen.