El Dépor, en el homenaje a Michael Robinson

Informe Robinson: Good, better, best es el documental que Movistar Plus ha creado para homenajear al exfutbolista e informador deportivo Michael Robinson durante tres décadas, fallecido recientemente a consecuencia de un cáncer a los 61 años. La pieza audiovisual, que se puede ver en la plataforma desde hace unos días, repasa la vida y carrera del inglés, desde sus comienzos hasta su faceta mediática pasando por sus años en el fútbol británico y español. En un momento del documental el Deportivo es protagonista de unas imágenes, en las que se puede ver al excapitán blanquiazul Fran junto a los árbitros al comienzo de un partido.