Quizás alguien pueda aportar, si es que lo hay, dato del origen de una sentencia que ya me he encontrado dos veces en el texto de La maestra republicana, libro que por ahora me entretiene y que me está sirviendo para conocer algo más de la “otra España”, coincidiendo además con las efemérides de uno de los prohombres de la 2ª República española, de Manuel Azaña, en el centenario de su nacimiento en 1880, y reciente el aniversario de su muerte el 3 de noviembre de 1940, en Montauban, (Francia). A lo que iba: la frase en cuestión es la recomendación que un personaje hace a otro, piensa en inglés, le dice, y siente en español. Y al instante me vino a la cabeza, que en eso estamos, en el mareo del dichoso Brexit. Que sí, pero ahora no; que me voy por las bravas; que un plazo, y otro plazo para acordar su salida de la Unión Europea. Y me sorprendí dando la razón a la sentencia porque opino que ellos siempre con su insularidad, su libra y su ego (su pensar en inglés) no han dejado de ser un grano molesto (¡Pues que se vayan de una vez con viento fresco!, mi sentir en español) dentro del resto de Europa, que Europa son por mucho que chirríen.