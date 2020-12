Solo sé que la red social Twitter decidió silenciar —ignoro quién lo ordenó, pero podemos imaginarlo— la cuenta que la plataforma Más Plurales tenía en dicha red. Se dice que el motivo han sido los mensajes mayoritariamente críticos que allí se vertían contra el proyecto de la ley de Educación Celaá. Pero con el intento de implantar aquí la eutanasia, esos ocultos censores no han podido acallar las voces discordantes a la pretensión de colarnos una muerte edulcorada, pues son múltiples las opiniones, y más coherentes, las de los que estamos a favor de la vida. Afortunadamente el comunicado de la Conferencia Episcopal —que no pudieron silenciar— fue leído en todas las misas del pasado domingo, y aparte de recordar el rechazo de la Iglesia a la eutanasia, se moviliza a los ciudadanos, creyentes o no, para que, además de vivir la jornada de ayer, miércoles 16, con oración y mortificación por este tema, expongamos a todo nivel, por escrito o de palabra, con toda claridad que la exigencia social debe ser para una mayor y mejor aplicación de los cuidados paliativos en los hogares y en los centros asistenciales, dando a nuestros enfermos y mayores el afecto que se merecen y que les debemos.