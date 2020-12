Un laboratorio de ideas en cuyo consejo asesor honorífico figuran ex jefes de Gobierno conservadores europeos y hasta un ex secretario general de la OTAN se dedica a blanquear la imagen exterior de los Emiratos Árabes Unidos.

Según un informe del Observatorio de la Europa Corporativa, que investiga el cabildeo en la capital comunitaria, el país escogido como refugio temporal por el anterior monarca español lleva a cabo una intensa campaña propagandística.

Su objetivo es proyectar lo que el politólogo Joseph Nye designó con el nombre de “poder blando”, es decir, la capacidad de un país de influir en otros actores a través de medios culturales o ideológicos, algo en lo que es maestro EEUU.

En el caso de los Emiratos, octavo productor mundial de gas y petróleo, se trata de presentar una imagen favorable del país como fuerza “estabilizadora” en una región tan convulsa como es Oriente Medio, haciendo que se olviden sus atropellos de los derechos humanos o sus intervenciones militares en el exterior como, por ejemplo, en la guerra del Yemen.

Los Emiratos Árabes Unidos han sido en efecto acusados de perpetrar crímenes de guerra, en alianza con Arabia Saudí, en la guerra del Yemen, atizar el conflicto libio con el suministro de armas, reprimir a regímenes brutales como los de Siria o Egipto y abusar de los trabajadores inmigrantes.

Los Emiratos vieron en la llamada “primavera árabe” de 2011 una seria amenaza a todos las monarquías feudales de la región y, junto a Arabia Saudí, mandaron a sus tropas a reprimir la rebelión estallada en Baréin aquel mismo año.

Como reacción a las masivas protestas populares en muchos países árabes, que exigían mayor pluralismo y democracia, los Emiratos presentaron al mundo una alternativa: estabilidad bajo un régimen autocrático o terrorismo islamista y caos.

Con ayuda de varios grupos especializados en cabildeo, los siete emiratos del golfo Pérsico comenzaron a propagar una noción como la de “estabilidad autoritaria” que no sonase tan mal a oídos occidentales.

Según el informe del Observatorio de la Europa Corporativa, a esa labor contribuyó, por ejemplo, el instituto Bussola, un laboratorio de ideas con sede en Bruselas, que combina estudios de investigación serios sobre la región del Golfo con cabildeo y comunicaciones estratégicas.

De su consejo asesor honorífico forman parte, entre otros, varios ex jefes de Gobierno conservadores como el español José María Aznar, el francés François Fillon, el ex secretario general de la OTAN Anders Fogh Rasmussen, la ex presidenta irlandesa Mary McAleese y la ex comisaria griega Anna Diamantopolou.

Una empresa que ayuda también a Abu Dabi a proyectar en el exterior la imagen más amable posible es Project Associates, especializada en relaciones públicas, que ha representado al Consejo de Medios de los Emiratos.

Además ha subcontratado tareas a la firma británica SCL Social, emparentada con Cambridge Analytica, la empresa que recolectó millones de datos de usuarios de Facebook sin su conocimiento para influir en los votantes estadounidenses.

Forma también parte de ese esfuerzo de lavado de imagen, según el Observatorio, otra empresa de relaciones públicas, Westphalia Global Advisory, cuyo principal cliente es la embajada de los Emiratos en Bruselas y cuyos fundadores trabajaron directamente para el ministerio de Exteriores de Abu Dabi.

Los Emiratos Árabes Unidos utilizan también a algunas de esas empresas en la campaña contra sus rivales regionales, como Qatar, de Turquía y por supuesto de Irán, a los que acusa de desestabilizar la región.

El Observatorio de la Europa Corporativa critica, por otro lado, en su informe sobre los Emiratos la falta de transparencia de las empresas dedicadas al cabildeo en Bruselas.

Apenas se ofrece información sobre clientes, contratos y financiación, a diferencia de lo que ocurre en EEUU, donde se sabe que los Emiratos gastaron el año pasado 18 millones de dólares para influir en su política hacia el Golfo.