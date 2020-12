​Lento. A 11 nudos de velocidad, la mole del carguero nuclear ruso Sevmorput debe haber llegado a posicionarse frente a las costas gallegas alrededor de la medianoche pasada, siempre y cuando no haya surgido inconveniente alguno. Si a media mañana de ayer se situaba al norte de Lisboa, a las seis de la tarde del lunes estaba al norte de Oporto. La Dirección General de la Marina Mercante mantiene una vigilancia del buque de forma permanente, lo que permite conocer que no se ha detectado ninguna anomalía. El Sevmorput no ha reportado nuevas incidencias técnico-náuticas, según indicaciones de la propia Marina Mercante, organismo que aclara que los medios de Salvamento Marítimo en Galicia están dispuestos para atender cualquier tipo de incidente que pudiera producirse.

En su desplazamiento, el buque ruso ha reducido su velocidad desde que se practicó en su hélice y eje de cola la reparación de urgencia realizada por el equipo de especialistas desplazado a Angola —donde el Sevmorput permanecía al garete— a la mitad de su potencia. Pero no ha habido ninguna otra incidencia durante la travesía y ninguna que tenga que ver con la energía nuclear que le propulsa. Si todo continúa así, y es de desear que sí, esta tarde habrá tomado en Fisterra la deriva al Canal de la Mancha.

De este modo, Galicia dice adiós a un episodio que, por esta vez, no nos ha afectado. Quien esto suscribe da por hecho que será así, aunque en materia de navegación y teniendo como protagonista un buque de las condiciones del Sevmorput todo es encomendarse como mínimo a San Telmo.

Hace 50 años zarpó de Estados Unidos rumbo a Europa el primer buque civil con propulsión nuclear. Fue en 1940 cuando se iniciaron los trabajos en torno a la propulsión nuclear marítima, con un primer reactor de pruebas que comenzó a funcionar en Estados Unidos en 1953. Dos años más tarde, se botó el primer submarino de los denominados “atómicos”: el USS Nautilus.

El desarrollo de barcos mercantes nucleares iniciado en el citado año 1950 no tuvo éxito: en 1962 se botó el NS SAVANNAH, construido en EEUU., que aún habiendo sido un éxito técnico, no fue económicamente viable. Ocho años más tarde fue retirado.

El carguero OTTO HAHU, de construcción alemana, recorrió 650.000 millas en 126 viajes realizados en 10 años sin ninguna clase de problemas técnicos; pero su funcionamiento fue muy caro y posteriormente se transformó a diesel. Los tres buques citados utilizaron reactores con combustible de uranio de bajo enriquecimiento.

La propulsión nuclear parece sin embargo factible tanto técnica como económicamente para los rompehielos rusos en el Ártico dada la potencia necesaria para su desarrollo en la actividad como tales rompehielos y las dificultades de recarga de combustible. Esta flota rusa de rompehielos utiliza la energía nuclear como sistema de propulsión.

La Armada rusa, la de Estados Unidos y la Royal Navy británica utilizan la propulsión por turbina de vapor-Los franceses y chinos emplean la turbina para generar electricidad (propulsión turbo-eléctrica).

En la actualidad existen alrededor de 140 submarinos militares de propulsión nuclear en el mundo, aunque en los últimos 50 años se construyeron un total de 437. Pero no se han construido barcos de superficie, con la excepción de los portaaviones de la Marina de Estados Unidos. Ningún otro buque civil con alimentación nuclear navega hoy en día. El único es el Sevmorput, construido entre los años 1983 y 1988. No cumple la misión para la que fue inicialmente diseñado: en 2017 fue reconvertido en buque de perforación psras yacimientos de petróleo.