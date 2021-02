Me he propuesto la tarea, queridos y queridas, de intentar no centrar toda mi atención como columnista en el coronavirus y en todas las derivadas de su letal irrupción entre nosotros. No es fácil, se lo aseguro, porque la escrita no deja de ser un reflejo de aquello con lo que uno convive a diario, y la actual situación sanitaria y sus flecos en los más diversos campos están siempre muy presentes entre nosotros. Es difícil sustraerse a todo ello y tampoco sería bueno esto, porque quizá entonces viviríamos en una especie de burbuja ausente del presente que nos está tocando vivir. Pero, dicho esto, también es conveniente tener la capacidad de soslayar el tema —aunque sea a ratitos— y así poder ver otros mimbres de la actualidad y, a partir de ahí, abordarlos. Eso me proponía hoy también, después de que en el anterior artículo lo hubiese casi conseguido. Pero es bien cierto que las crónicas de estos tiempos vienen cargadas de elementos relacionados con el SARS-CoV-2 y sus andanzas, con lo que esta vez sucumbo de nuevo a los mismos. Algunos tan impactantes como el tema al que he querido dedicar hoy esta íntima reflexión que, como siempre, les comparto.

Miren, sabíamos que en España hay personas que viven crónicamente en b. Gentes a las que les parece extraño que les pidas —y exijas— una factura cuando ejecutan un trabajo en casa. Constructores que —como a mí me pasó hace tiempo— te indican el precio de un inmueble explicando la parte que tienes que entregar en “oficial” y la que tienes que darles “aparte”. Partidos políticos —muy de actualidad, como saben— en los que presuntamente había “caja a” y “caja b”. Y, así, un largo etcétera.

Puedo entender que la economía sumergida exista cuando la necesidad de recursos apremia. Todo el mundo sabe que, en determinados contextos, una buena parte de la población intenta sobrevivir como puede, con la cómplice mirada hacia otro lado de la autoridad competente. No quiero decir que lo apruebe, y soy consciente de que tal grado de caos fiscal abunda en la situación de depauperación del conjunto y, a partir de ahí, de cada uno de los individuos, practiquen o no tal economía sumergida. Pero si vives en una humilde colonia o en un barranco en una capital centro o sudamericana, por poner un ejemplo que conozco, y tu única posibilidad es vender pañuelos, fritos o helados hechos en casa —¿quién los comprará?— en los semáforos de la capital, de forma informal, ¿cómo te van a censurar, si solamente buscas sobrevivir cada día y eso es lo único para lo que te alcanza tal actividad? La economía sumergida, tan presente en miles de infrasituaciones fruto de un modelo socioeconómico depredador, pasa de ser un problema a una suerte de bálsamo provisional. Y esto, en muchas realidades, se sabe y se consiente... El problema es cuando tal actividad en b va ligada a la codicia, al querer expoliar lo de todos, enseñarse con el patrimonio común y... medrar y medrar.

Pues bien, este mismo espíritu de la “vida b” desde posiciones privilegiadas parece que ahora también ha pasado a la tan codiciada vacunación contra la enfermedad COVID-19, producida por el patógeno SARS-CoV-2. Hay quien, moviendo hilos, influencias o desde posiciones de poder o cercanía al mismo, se vacuna sin que conste que se trata de su momento para ello, en detrimento de quien le precedería siguiendo la lógica diseñada. No es algo gratuito, sino un juego de suma cero, en el que al ganar uno en el orden de prelación, perdemos todos los demás. Es el enchufismo de hoy, sumergido y entonces antagónico de la luz y los taquígrafos. Uno “pasaba por allí”, el otro lo hizo “por bondad y amor hacia los demás”. Un tercero, “porque sobraba y no se iba a tirar” y alguno más, “por dar ejemplo”. Y, ¡oh casualidad!, siempre personificado esto no en el último de la fila, sino —ejemplos sobran en los tabloides— en quien tiene el poder absoluto dentro de las organizaciones en la que sí se procedía a una vacunación, en tiempo y forma, de personas vulnerables. Y todo ello con, a tenor de las declaraciones de algún responsable epidemiológico, parece que cierta comprensión por parte de la autoridad competente.

En fin, “vacunas en b”... Una nueva forma de minar la credibilidad en el conjunto, y de acrecentar la brecha entre quien asume que será su turno cuando la estrategia diseñada al efecto tenga a bien considerarlo, por una parte, y quien tira por el camino más corto o el que percibe como tal, no para la consecución de un beneficio económico personal, sino de otro incluso bastante mayor: el de poder afrontar esta situación tan incierta con un cierto plus de seguridad en sus propias posibilidades de salir adelante. Como efecto colateral, eso sí, un nuevo daño en la línea de flotación del ya absolutamente dañado barco de esta sociedad tan exhausta en lo que atañe a la credibilidad de la misma como un proyecto mínimamente solidario, armónico, orientado al bien común y con visos de futuro. Una pena...