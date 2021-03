No seu primeiro discurso público, pronunciado o 2 de setembro de 1885 no coruñés Liceo de Artesanos, do que era Presidenta Honoraria, Emilia Pardo Bazán súmase á velada de homenaxe a Rosalía de Castro falecida o 15 de xullo daquel ano. Abordando o tema La poesía regional gallega o certo é que fala moi pouco da autora de El caballero de las botas azules ignorando toda a súa produción narrativa e mesmo Follas novas. Tampouco foi convidado ao acto o viúvo de Rosalía, por razóns coñecidas. A ocasión sérvelle máis ben para expresar sen ambigüidade as súas posicións e abordar a emerxencia da literatura galega na súa tripla vertente literaria, lingüística e política.

En diversos lugares de Europa e do estado, alí onde había unha lingua desenvolvíase unha literatura. Para Pardo Bazán a literatura galega é unha xanela aberta no país ao máis próximo, popular e tradicional que fronte á excelencia e vigor da catalá, ofrecía resultados modestos, centrados principalmente na poesía lírica —primaria e sinxela— e marxinalmente na prosa (Valladares) e o teatro (Francisco Mª de la Iglesia). Dona Emilia, muller culta e informada, coñecía o vigor da nosa literatura medieval, a esterilidade literaria entre os séculos XV e XIX (cura de Fruíme) e as achegas ao rexurdir das nosas letras de autores coma Añón, Pondal, Pintos, Alberto Camino, Curros ou Lamas. Dentro desa literatura renacente, á que nin ve futuro nin utilidade, Rosalía é a autora só de Cantares gallegos, a súa obra máis sincera e popular na medida que transmite as tradicións populares nun ton pintoresco e agarimoso. Poesía rústica e idílica en fin que se pode aprende de cor.

Dona Emilia sabe que o galego —a diferenza do que acontecía co catalán— estaba ausente das clases educadas, da oratoria, do comercio epistolar ou dos instrumentos públicos. Orfo de literatura e nin usado por quen o escribe, o galego era para ela o grito salvaxe do mísero labrego que fala cos bois pouco racionalmente, un dialecto sen tradición escrita recente e sen norma, que na súa opinión resulta difícil de entender no seu uso literario. Para ela galego e portugués foron o mesmo idioma como Galiza e Portugal un mesmo país afirmando que na literatura portuguesa pode verse o que puido ser a literatura galega. Para dona Emilia, a nación española tende irremediabelmente a extinguir os dialectos coma o galego (limitador, exclusivista, arqueolóxico) para quedarse coa lingua patria, o español, que é a máis perfecta e xeral de entre os dialectos. Fronte ao dialecto galego defende o castelán como o verdadeiro idioma, “habla majestuosa de Castilla”.

O rexurdimento literario e a reivindicación do galego encerra para Pardo Bazán un inquietante problema político. Admitindo que Galiza se sinta relegada e anulada, advirte do perigo de que o rexionalismo camiñe nunha dirección fanática alentando un sentimento de exaltado agarimo ao propio país, a súa lingua e cultura. Ela podería aceptar un impulso recto e san da descentralización porque acepta que en Galiza falta prosperidade industrial e sobran altas taxas de tributación, unha pésima administración e unha emigración desbordada. Dona Emilia alerta da subversión que supón adxudicar a noción de Patria a Galiza cando non hai máis patria que a española reservando para o noso país os conceptos de terra ou rexión. Por iso non aplaude que os líderes galeguistas na defensa de Galiza esgriman críticas ás provincias dominadoras do estado ou ousen mostrar odio á nación española. Da crítica non se salva a Rosalía que escribe “Pobre, Galicia, non debes chamarte nunca española” ou os versos de “Castellanos de Castilla”. Pardo Bazán considera que o rexionalismo pode conter un xermolo de separatismo porque fronte á terra (Galiza), ela defende a idea máis alta da patria española “inviolable en su unidad, santa en sus derechos”.

En conclusión, dona Emilia pasa por alto a excelencia de Follas novas e os artigos, ensaios e novelas de Rosalía porque o seu obxectivo é fixar posición defendendo a preeminencia da lingua na que escribe, da literatura na que brillaría e da nación coa que está comprometida. 133 anos despois daquel discurso, a descentralización coñeceu un desenvolvemento extraordinario, toda a obra de Rosalía brilla con luz propia no olimpo literario universal, o galego conquista con esforzo novos ámbitos de uso e a literatura galega seguiu ofrecendo textos e autoras e autores memorábeis. Fronte á súa visión de España, hoxe conviven identidades e posicións moi diversas que respectan máis e mellor a pluralidade nas materias que a ela lle preocupaban en 1885: a literaria, a idiomática e a política.