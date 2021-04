El 23 de febrero, Inés Rey se hizo una foto. Se la hizo “en casa” y se dijo ante el espejo: “Esta es mi foto histórica”. Estaban todos, cierto, pero el revelado y positivado costaron caros. Cada declaración post foto nos indignaba más a los coruñeses. Fue foto, y nada más. Días más tarde, el 10 de marzo, Alberto Núñez Feijóo cogió un avión a Madrid y se encerró, cara a cara y sin más fanfarrias, con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. También hay fotos del encuentro, pero esta vez era lo de menos. La foto esta vez no fue noticia.

Feijóo hizo lo que Inés Rey no quiso, no supo, no pudo o no le dejaron hacer. Un mes más tarde, Ábalos devolvía la visita y cerraba el ciclo con un manantial de anuncios y compromisos beneficiosos para A Coruña y para Galicia, empezando por el tren a punta Langosteira. Inés Rey también se acercó a Santiago… a la foto.

En casi ya dos años de mandato, la presencia del presidente de la Xunta en escenarios a los que la alcaldesa no llega se ha convertido ya en una constante. La realidad es la que es y, como sentencia el refranero, obras son amores. Echemos a volar la imaginación y tratemos de hacernos una composición de lugar de lo que sería A Coruña sin enlace ferroviario con el puerto exterior. Imaginemos lo que ocupan los veinte millones de euros que la Xunta puso encima de la mesa para garantizar la titularidad pública de los muelles, esos que este fin de semana, y el resto de fines de semana, volveremos a pisar, a pasear. Busquemos al lado el hueco vacío del dinero comprometido por otras administraciones.

Imaginemos cómo será el Nuevo Chuac del futuro y cómo sería sin el compromiso inequívoco del presidente con la sanidad pública de la mayor calidad. Es verdad, nadie hace dos años hubiese acertado a sospechar la vida que nos ha tocado vivir. Hoy el nuevo hospital tiene más sentido que nunca. Tiene sentidiño. Imaginemos, si somos capaces, el edificio Amizar —hoy en avanzadas obras— abandonado y desvencijado. Imaginemos el servicio que pronto prestará a decenas de entidades sociales. Imaginemos Novo Mesoiro sin colegio. Imaginemos una ciudad con cero viviendas de promoción pública, sin siquiera la incipiente promoción de la Xunta en Xuxán.

No es difícil si lo intentamos. Viviríamos en una ciudad de sardinas de bronce, de árboles talados por todas las esquinas y de aceras construidas y limadas en un chasquido de dedos. Que traten de reducir la huella del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en nuestra ciudad es un absurdo y pueril intento de tomarnos a todos por bobos. Y los coruñeses ya hemos demostrado, a golpe de papeleta electoral, que, de bobos, nada.