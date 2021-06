Escribo estas líneas en un día en que el periódico trae una estupenda fotografía tuya, y un titular triste. Nos cuenta lo que ya sabemos, y no queremos creernos. Siempre es así cuando alguien nos deja. Y, sobre todo, cuando los acontecimientos se precipitan de tal forma que la sensación de soledad es más grande.

Sí, yo creo que es soledad la mejor palabra para reflejar lo que sentimos hoy en la gran familia que es el Hogar Sor Eusebia. En muchos otros ámbitos pasará lo mismo, claro, porque siempre has sido una persona con infinitas inquietudes e intereses. Pero, en particular, te hablo de lo que yo conozco. Y por lo que he podido hablar con José Vicente o con Amparo, tu marcha nos deja un poco más solos. No cabe duda de que te echaremos de menos.

Hace muy poquitos días quedé contigo para tomar un café. Te debía el dinero de un par de rifas o loterías benéficas, de esas que siempre nos colocabas con una carcajada, una palmada en la espalda y tanta vitalidad como derrochabas. Esa fue la excusa para quedar, pero siempre nos gustó charlar sobre lo humano y lo divino y, en mi caso, escuchar tus buenos consejos. Ese día el café fue rápido, porque luego ibas al hospital porque te encontrabas mal. Creo que fue ese día ya, o en cualquier caso muy poco después, cuando te quedaste ingresado. Y, aunque solamente se lo dije a un par de personas, me fui de allí con desasosiego. Efectivamente, me quedé preocupado por ti. Nos cruzamos algún mensaje más tarde, pero había todavía mucha incertidumbre.

El domingo estuve en lo que yo creía que era un trance, relativo a los exámenes de educación en los que participo en esta etapa de mi vida. Fue en Vigo, y salí cansado después de un día agotador en el que escribí de puño y letra veintidós folios. Mientras pensaba en mis posibilidades y en todas las “pifias” que podía haber cometido, me encontré con Marcos sonriente a la puerta del Instituto. Me alegró. Él se había quedado con mi reloj y mi teléfono, lógicamente proscritos durante la prueba. Y entonces lo soltó. “Oye, por cierto, sonó el teléfono un par de veces pero no me dio tiempo a cogerlo. Luego vi que te llamaba Amparo. No te olvides de devolverle la llamada”. En ese momento, lo intuí. Y me lancé hacia el teléfono con la esperanza de que fuese por otra cosa. Pero no. La tristeza en su voz me lo dijo todo. No hicieron falta palabras.

El fugaz abrazo a Carmiña fue el primero que di en más de año y medio. Y no de dieciocho meses cualesquiera, sino de estos tiempos tan difíciles en que mamá también se fue, en momentos complicados de la pandemia y sin poder recibir el cariño presencial de nadie. Fue en el tanatorio, en escasos diez minutos que no tenía, pero que robé al día para poder fundirme en ese abrazo. Y, ¿saben por qué? Porque me salía del alma. Lo siento bien, Carmiña.

Me gustaba la filosofía de Ricardo. “Mira, José Luis, este mundo es una mierda, que es en lo que lo hemos convertido. Y si conseguimos hacerle la vida más feliz a alguien, o aliviar el sufrimiento de cualquiera, sin esperar absolutamente nada a cambio, a lo mejor ya le hemos dado sentido al día, a la semana o a la vida”. Toma castaña. Supongo que Ricardo y su amistad fue una de las grandes motivaciones por las que me apetecía seguir en la Junta del Sor Eusebia cuando mi nombramiento como representante del Ayuntamiento expiró. Tuve la suerte de que eso fuese posible, y a partir de entonces continué a título individual. Con poco tiempo, menor dedicación, y muchas ausencias. Pero sabiéndome pequeña parte de un proyecto que comenzaron Carmen Losada, Heliodoro Vicente y el propio José Vicente Martínez Rico, y que llamó mi atención desde que yo tenía trece años. En aquellos tiempos, se lo he contado muchas veces, paseaba por la casita de la Torre, zona donde se desarrolló mi infancia. Y me fascinaba que alguien tuviese la fortaleza, la dedicación y la sensibilidad para trabajar en el complejo mundo de las personas en situación de calle. Más tarde pude abordar tal cuestión desde diferentes posiciones dentro de la gestión social, y es hoy el día en que sigue llamándome la atención tal reto. Sin duda el que más me cautiva dentro de todo lo que he podido ir haciendo en mi vida profesional y desde el voluntariado. Y mira que esto no es fácil, para alguien a quien le interesan muy diferentes cosas.

Sor Eusebia es hoy un Hogar y una familia, más que un mero establecimiento asistencial. Una familia tocada, porque uno de sus miembros —sin duda el más alegre, enormemente comprometido y capaz— nos ha dejado un alto listón para seguir superando en nuestro día a día. Sí, te echaremos de menos. Como creo que lo harán muchas personas en una ciudad a la que quisiste, y a la que dedicaste también parte de tu vida.

Ricardo Gómez Pico. Amigo, compañero, referente, faro y guía. Descansa en paz.