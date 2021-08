Se les saluda, en este nuevo día. Una jornada de agosto que, específicamente, Naciones Unidas dedica a recordar a todas las víctimas del terrorismo, en el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas de tal lacra. Una celebración bastante reciente, y que tiene su motivación en la ingente cantidad de actos de tal naturaleza que se producen en los últimos años, buscando sembrar el terror, la inseguridad y el caos en la población general a través de la violencia. Algo que, desgraciadamente, no nos es ajeno y que ha causado y aún produce mucho daño en el mundo entero.

Y tal celebración, miren por donde, se produce en medio de un acontecimiento singular, que hoy observa también con preocupación el mundo entero. Me refiero a los recientes hechos acaecidos en Afganistán, después del fracaso del Gobierno de ese país y la vuelta de un reforzado Talibán al palacio presidencial en Kabul. Una situación que muchos han querido entender como el inicio de una nueva etapa oscura allí, con persecución de civiles y un muy difícil futuro para grupos vulnerables, empezando por el de todas las mujeres. Y probablemente no les falte razón: la peculiar interpretación del Corán y de la sociedad por parte de esta facción religioso-político-militar, choca directamente con los derechos de todos aquellos que no acepten unas normas ultraortodoxas y profundamente asimétricas en materia de género, sin un ápice para la diversidad o para la libertad de expresión o de pensamiento.

No conozco Afganistán personalmente, y tampoco he participado en foros o he accedido a fuentes especiales de información sobre esta realidad concreta. Pero lo que sí hemos hablado aquí más veces en relación con este país y con otros, es en la existencia de un antes y un después de las sucesivas intervenciones extranjeras en la zona. Las mismas, siempre ligadas a los intereses geoestratégicos de sus promotores, es posible que resuelvan problemas concretos pero, si uno hace un repaso a la Historia, siempre dejan las cosas mucho peor a la larga. Sucedió en Iraq, con el descabalgamiento del poder de Sadam Husein, aconteció en otros lugares y, por supuesto, también en Afganistán. El avispero en el que se convirtió ese lugar después de que se quebrasen los equilibrios de poder autóctonos al aparecer tales terceros sobre el escenario del conflicto, fue mayúsculo. Y decisiones de repliegue posteriores, como la que ahora vivimos, no hacen sino dejar el perfecto caldo de cultivo para que tales tierras y sus habitantes, abandonados a su suerte, no lo tengan fácil. ¿Dónde quedan ahora las soflamas sobre derechos humanos de los discursos de antaño de los líderes políticos occidentales para forzar la intervención de sus países?

A partir de aquí,... ¿qué pasará? Bueno, lo cierto es que no tenemos demasiados mimbres como para pensar que las cosas van a ser muy diferentes a lo ocurrido en otras ocasiones. Y si el talibán marca su férrea impronta en la sociedad, seguramente las consecuencias puedan ser terribles. Hay quien habla de que se están produciendo ya razzias y purgas entre los considerados colaboracionistas extranjeros, y quien explica el fuerte retroceso, sobrevenido sobre otros, que implica esta situación para las mujeres. Todo eso es muy posible porque, si ya lo han hecho en otras ocasiones y esta viene siendo su bandera, ¿por qué podemos pensar que habrán cambiado? No hay motivo.

Lo triste, y volvemos aquí a lo expresado más veces, es que no haya un instrumento internacional que vele realmente, con garantías y solvencia, por los derechos humanos e imponga tal criterio. Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad están bloqueados por el derecho al veto de unos pocos, pero tampoco concita fácilmente las intenciones, las capacidades y los instrumentos precisos para imponer un criterio. Hablar de democracia en la Edad Media, por otra parte, es directamente surrealista. Y si analizamos la carta de intenciones ideológicas de determinados grupos de poder —y el talibán no es ajeno a ello—, las cosas son de tal guisa. Es como si alguien quisiese acallar a los críticos de Miguel Servet o Galileo Galilei, en su día, apelando ya no a la evidencia científica, sino a la libertad de pensamiento o a la necesidad de hacerse las buenas preguntas. Sería un diálogo absurdo, porque quien tiene pocas dudas y muchas certezas —por ejemplo, el talibán— no quiere escuchar a nadie que le cuente otra cosa, o que se haga preguntas más allá de un determinado dogma. Y es que cuando se fundamentan las opiniones de uno poniéndolas en boca de una determinada deidad, para discutir queda poco o ningún margen, y pierde todo su sentido cualquier atisbo de alcanzar un determinado nivel democrático.

Me preguntaba un buen amigo el otro día qué pasará ahora, entonces, con los esfuerzos extranjeros pasados —entre ellos, los españoles— por proveer de formación y capacidad a estamentos afganos como la Policía y el Ejército. Pues... probablemente la respuesta es, lamentablemente, que todo ello se habrá ido por la borda. No será la primera vez. En otra realidad que conocí bastante más, la guatemalteca, pasó algo parecido. La intensa cooperación española en su día, económica y técnica, para la regeneración de la Policía Nacional Civil de allá, trabajando capacidades y competencias y luchando contra la corrupción, se perdió en alguno de los vaivenes de la convulsa política de ese pequeño país centroamericano. Una verdadera pena, porque con tales programas se afrontaba una regeneración absolutamente indispensable para frenar la impunidad de los violentos y para hacer de la policía del país una institución creíble y confiable, pilar fundamental en cualquier democracia moderna.

Estaremos atentos a las noticias contrastadas...