Es en El monje y el filosófo, con su padre, o en El infinito en la palma de la mano, con Trinh Xuan Thuan, cuando comenzamos a interesarnos por un científico que se ha convertido en monje y aparece en todos los medios de comunicación hablando de la mente y el conocimiento. Tiene obras individuales en donde desarrolla todas sus vivencias tras un periodo de retiro que le ha llevado años.

En defensa de los animales describe: “Cómo cada año matamos a 60 mil millones de animales terrestres y 1 billón de animales marinos para nuestro consumo. Una masacre sin parangón en la historia de la humanidad que plantea un desafío ético de primera magnitud”, a lo que añade: “¿Y si hubiera llegado la hora de considerar a los animales no ya como seres inferiores sino como nuestros conciudadanos planetarios? Vivimos en un mundo interdependiente en que la suerte de cada ser vivo está íntimamente ligada a la de los otros”. Pero nos preguntamos: ¿hemos estudiado la mente? “Nos perdemos en las mareas del pensamiento, que confundimos con realidades. Más allá de la vana ilusión, el único conocimiento innegable es la pura consciencia que está libre de conceptos, supuestos previos y representaciones. La simplicidad primordial de la consciencia pura no necesita ninguna prueba más allá de sí misma”, añade Ricard.

En el año 2008, la población tibetana apenas alcanzaba los seis millones de habitantes, mientras la china sobrepasaba ya los ocho millones distribuidos por un territorio de más de 2.200.000 kilómetros cuadrados. Según Matthieu Ricard: “A raíz de una disputa el Tíbet rompió prácticamente las relaciones diplomáticas entre 1915 y 1945 con China. Tenía un gobierno y mantenía relaciones con varios países extranjeros. Los funcionarios chinos iban a visitar el país diciendo que simpatizaban con el pueblo y la cultura tibetanos. Se han censado seis mil cincuenta monasterios destruidos”.

Un encuentro con su padre, con un astrofísico y ahora con Tres amigos en busca de la sabiduría. Es una manera de afrontar aquellos males que como el bien y el mal acompañan a esta sociedad que todos estamos formando. Por eso ha sido bueno hablar con un médico psiquiatra, Christophe Andre, con un filósofo y escritor, Alexanadre Jollien, y el propio Matthieu Ricard; al final surgió la oportunidad y fruto de la misma han sido las palabras vertidas con sosiego que han formado un libro accesible para todos. ¿Qué entendemos por el arte de vivir?, ¿es algo que se puede comprender?, ¿sirven las palabras para ello?, ¿cómo podemos acceder a nuestro ser superior?, ¿cómo vencer el malestar, el odio, la envidia y la codicia? Y citando las palabras de Arthur Schopenhauer: “Toda verdad pasa por tres etapas: primero la ridiculizan. Después, se enfrenta a una fuerte oposición. Luego la consideran como si hubiera sido algo evidente”. Esto parece querer subrayar Ricard en su nueva aportación. En defensa del altruismo es donde vuelve de nuevo a sí mismo para poder hablar a los demás y desarrolla capítulos tan importantes como La formación del Yo y la cristalización del ego o esa personalidad narcisista contra el altruismo hasta los campeones del egoísmo. Un volumen denso lleno de dichos y situaciones que, como en sus obras anteriores, todos hemos vivido en algún momento pero no hemos tenido tiempo o querido darnos cuenta de ello. La historia sigue su curso y, mientras, leemos estas reflexiones. Denuncian una situación pero no hay respuesta. La seguridad se ha estrechado rigurosamente por parte de China y no sólo dentro del Tíbet, sino a lo largo de la frontera con Nepal.