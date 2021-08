En su primer trabajo Fernando Mora abordaba de una manera exhaustiva la vida y la obra de Ibn Arabi (1165-1240), un texto que pese al paso de los años sigue estando de rabiosa actualidad.

“En el terreno filosófico, su pensamiento ha sido comparado con el germano Meister Eckhart y también con Nicolas de Cusa, y no faltan los estudios que abordan las similitudes entre su doctrina y el taoísmo. El mismo título del trabajo pionero de Miguel Asín Palacio, El Islam cristianizado, no parece sino hacerse eco, aunque de manera inconsciente, de la universalidad de un mensaje que, si bien se le antojó cristiano al insigne arabista aragonés, bebe de fuentes que trascienden las diferencias religiosas superficiales”.

Ahora presenta a los lectores una nueva obra que es un complemento imprescindible no solo para el volumen anterior sino para futuros manuscritos.

Mora, como traductor y estudioso, así como filósofo de la vida, deja en sus trabajos El perfume de la existencia. Sufismo y no dualidad en Ibn’Arabi de Murcia una verdadera huella que no dejará al lector indiferente y pone con puntos y señales todo lo que significan los distintos términos que utiliza.

Ya había escrito una obra anterior tocando el budismo tibetano bajo el nombre de Padmasambhava y el budismo tibetano, donde ya apuntaba maneras.

“Así como el Buda Shakyamuni expuso las enseñanzas de los sutras se considera tradicionalmente que Padmasambhava —príncipe, erudito, mago ser iluminado y principal artífice de la introducción del budismo en el Tíbet— difundió la doctrina de los tantras. Desarrollando en el presente estudio ciertos aspectos históricos-religiosos de la figura de este trascendental maestro espiritual e incide en algunos elementos poco explicados de las enseñanzas budistas”.

Y en su nuevo trabajo se ha vuelto a escribir sobre este sabio andalusí tomando como punto de partida algunos de los textos fundamentales, extraídos sobre todo de la monumental obra Las iluminaciones de la Meca.

Estamos ante una introducción no solo recomendable sino apetecible para todas aquellas personas que han oído voces hablando del islam o del sufismo o de la mística y aún no saben muy bien qué es y miran para otro lado. Para algunos es notorio el sufismo, el misticismo islámico en la unidad de dios y las criaturas, igual que el vedanta hindú. La primera parte de la shahada —no hay más que Dios— indica que no hay nada fuera de Allah. Un sufismo liberal o flexible en ocasiones poco preocupado de la religión exterior y con similitudes con el hinduismo hace de contrapeso a otras concepciones como es el caso de la interpretación árabe del islam que se está extendiendo con la financiación y ayuda de Arabia Saudí.

Volviendo a nuestro autor. “Sus trabajos no son una exposición filosófica al uso, sino fruto de la inspiración divina y de múltiples experiencias místicas y visionarias, acaecidas en el curso de una vida entregada a la enseñanza y los viajes infatigables por todo el Magreb y Oriente Medio, en el que no faltan los encuentros con maestros y personajes prodigiosos”.

Y al ojear la biografía del autor sin hacer las pertinentes comparaciones y del biografiado Ibn Arabi no vamos a decir que uno está a la altura del otro sino que muchas veces es preferible dos o tres estudios serios y no cuarenta como ocurre en ocasiones. Muchos autores como es el caso comienzan su interés por una serie de temas... que a lo largo de los años es acompañándolo de otros autores igual de interesantes. Pero como en la vida misma dejan a un lado o por un momento a esos autores y se van decantando por otros quizás no tan importantes, pero algo le ha pasado a Mora con muchas obras a sus espaldas.

Unas obras que le han hecho realizar la obra u obras que presentamos a ustedes y El perfume de la existencia es una muestra de ello.