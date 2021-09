Nueva columna, nuevo día y más cosas para contarnos, subidos al carro de este vertiginoso mundo que amenaza con arrollarnos, tal y como está el ritmo de las cosas... Ya saben, ¡Poooleee!... que en kiswahili quiere decir “Despacioooo...”, que las cosas ya están suficientemente desquiciadas como para entrar nosotros también en la vorágine de las prisas. Poco a poco, sí, como me decían las mujeres tanzanas de “Wakinamama Nyota Ya Maendeleo”, cuya capacidad, fuerza y coraje les hicieron verdaderos motores de cambio en su tierra. Pero despacio, sin alterarse, sin perder de vista los objetivos. Algo que deberíamos aprender los de por aquí, apuntados tan frecuentemente al “hacer que hago”, al postureo y a muchas otras veleidades a todo trapo, que tantas veces sirven para tan poco... Por eso este saludo efusivo que les brindo quiere transmitirles también calma y serenidad, valores seguros para afrontar la compleja tarea que es vivir. Y lo hago en la víspera del 5 de septiembre, fecha en la que falleció Teresa de Calcuta en el año 1997, a la edad de 87 años, y que se ha convertido en el Día Internacional de la Beneficencia, instaurado por Naciones Unidas para reconocer a la Premio Nobel de La Paz. Es por eso que, si les parece, hoy ese será nuestro tema.

Miren, no conocí personalmente a Agnes Gonxha Bojaxhiu, yugoslava nacionalizada india que en 1950 fundó la orden de las Misioneras de la Caridad en Calcuta, atendiendo a las personas más excluidas en una sociedad donde la desigualdad era lacerante. No, no tuve esa oportunidad, pero sí que pude coincidir personalmente con mujeres religiosas pertenecientes a esa congregación, en un par de lugares de África. Y, sobre todo, conocer su obra. Fue entonces cuando, metido en harina en lo ligado a los derechos socioeconómicos de las personas, entendí el papel de la beneficencia. Intentaré explicarme.

Partan de la base de que, por la formación recibida y por las experiencias que pude cosechar, soy más de la justicia social que de la caridad o la beneficencia. Creo que son las políticas públicas, en gran medida, las que pueden articular un marco sólido en el que los derechos socioeconómicos de las personas estén garantizados. Y creo que ya no se trata ni de dar el pez, ni de enseñar a pescar, sino de diseñar nuevas artes de pesca, nuevos caladeros y hasta de redefinir el concepto de pescado, para edificar una sociedad nueva mucho más inclusiva. Esa es la teoría, que a mí me satisface y que ha motivado muchos de mis pasos en cooperación y en el sector social. Por eso la caridad y la beneficencia se me quedaban y siguen quedando cortas. Está bien compartir, dar de comer al que tiene hambre o satisfacer necesidades de personas individuales, pero estarán de acuerdo conmigo que esto tiene mucho menor recorrido que ese trabajo más orientado a producir cambios sostenibles que redunden en una mejoría de las condiciones de vida globales, y que implica el activismo, el lobby, la investigación rigurosa y la denuncia, así como la puesta en marcha de proyectos reales orientados a resultados de alguna forma medibles y replicables.

He tenido la oportunidad de contar tal cosa muchas veces, y me reafirmaba cada vez más en ella. Pero entonces conocí, como les digo, el papel de las Misioneras de la Caridad. La primera vez fue en un “moridero”, ya no me acuerdo de si en Adís Abeba o en Dar es Salaam, donde personas desahuciadas por sus múltiples patologías, en un contexto que nada tenía que envidiarle al infierno y donde el acceso a muchas terapias y técnicas habituales aquí era ciencia-ficción para los que nada tenían, encontraban la paz. Allí acudí yo en un día normal, en el transcurso de una visita a varios proyectos sociales de la zona. Y allí estaban ellas, al pie del cañón. Sin alharacas. Sin estruendo. Sin declaraciones grandilocuentes. Seguramente sin estrategia. En tal localización, al menos, se limitaban a estar. A dar la mano. A acariciar. A secar el sudor por la fiebre alta. A acercar una bebida a unos labios temblorosos. Donde los otros no llegábamos, estaban ellas. Seguramente con mucha menor potencia y sin tanto impacto para producir cambios reales en la sociedad en su conjunto. Pero estaban, vivían y se daban. Y llegaban mejor a quien sufría, muchas veces tan lejos de nuestra población diana y de las herramientas diseñadas para ello.

Entonces lo vi. Empecé a creer que la beneficencia o la caridad tienen su sitio, complementario a otros. Resuelven problemas concretos de personas concretas, quizá sin aspirar a mucho más, con amor, respeto y mucha humildad. Y acompañan y calman. No son la justicia social, mucho más ligada a estrategias y a capacidades, a herramientas y resultados, a presupuestos y objetivos de cambio. Pero, en cambio, conforman una expresión viva de humanidad. Y abordan el dolor y la privación desde una perspectiva individual. Y colectiva, ya que, como dijo la Madre Teresa, “la pobreza y la angustia constituyen una amenaza a la paz”.