Coñeciamos a semana pasada o caso dunha familia catalá que acadou pola vía xudicial que o seu fillo reciba un 25 das materias en castelán. Estou seguro de que boa parte da audiencia desa nova entre nós descubriu entón horrorizada que en Catalunya se practica a chamada inmersión lingüística no ensino público, un sistema no que a lingua B, aquela que compite en desvantaxe nas situacións de conflito lingüístico por razóns históricas, sociais e económicas, e que ve compensada así, parcialmente, a súa inferioridade. Este principio, o de compensación ou reparación, non se aplica unicamente ás linguas, senón que rexe tamén, ou debería rexer, no ámbito económico cando falamos de cohesión territorial ou de progresividade fiscal, aínda que cómpre empregar con coidado as analoxías entre o ámbito económico e o cultural, nos que imperan leis semellantes aínda que non idénticas.

En Galicia temos a inmensa sorte de que a nosa lingua B, o galego, historicamente privada de acceso á educación pública, ás institucións e ás grandes cadeas de radio e televisión, non reciba ningún tipo de axuda ou medida compensatoria para evitar a súa desaparición a longo prazo ou redución á marxinalidade. Unha sorte inmensa se temos en conta que, segundo o mapa sociolingüístico do Concello de Ames publicado pola Academia hai escasamente un mes, antes de comezar o ensino regrado, tres de cada catro rapaces e rapazas poden ser considerados galego falantes mentres que, ao final do ciclo educativo, esa porcentaxe vese reducida a un de cada dez. E aínda así, somos un país afortunado. Se este fose un país desgraciado, como sen dúbida é Cataluña, teriamos un tremendo conflito político e social por mor das políticas implementadas polo Partido Popular na Xunta de Galicia a partir de 2009, é dicir, do Decreto de Plurilingüísmo. Pero, como xa dixen, este é un país afortunado que igual tolera que lle expropien primeiro os ríos e logo o vento, que deixa agora que o seu goberno desprotexa activamente a nosa única lingua propia, que viu reducidos os seus falantes, segundo datos ofrecidos polo Instituto Galego de Estadística, en 15 puntos entre 1992 e o 2018. Poucos países serían capaces como o noso de asistir impávidos ao espectáculo da súa propia aniquilación cultural sen mover un dedo, ou facer un xesto de nerviosismo. Iso proba que os galegos somos un pobo dunha fortaleza excepcional, un pobo que acadou por fin, de maneira colectiva e unánime, o nirvana, e pode prescindir por fin da dor e do pracer, de todas as paixóns cativas do corpo. O que sucede máis ben é que o corpo social galego semella afectado pola hipoestesia, unha redución da sensibilidade da pel que o torna indiferente á dor e aos cambios de temperatura, e que adoita formar parte do cadro sintomatolóxico de doenzas severas. E aínda que vivimos nunha sociedade adicta aos analxésicos, eu o primeiro, é urxente prescindir dela por un tempo para comprender canto antes a magnitude do dano infrinxido, o alcance das feridas, a gravidade extrema da situación.