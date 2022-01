Cómo cuesta aprender de la experiencia. La extraordinaria velocidad de propagación de la variante ómicron, previsible a tenor de la llegada del invierno y la evolución en anteriores fases, ha pillado de nuevo desnudos a muchos gobiernos en medio de la Navidad. Las celebraciones más multitudinarias del calendario se preveían especialmente ilusionantes este año después de acumular tantos meses de amarguras. Hemos vuelto a la ceremonia de la confusión, con discrepancias por autonomías, diferentes criterios judiciales y restricciones distintas. Esto ya lo padecimos, casi ni provoca asombro. Pero tantas oleadas sí permiten empezar a sentar una única verdad sobre lo que está ocurriendo: el coronavirus pasará, eso es seguro, pero nadie nos va a poner a salvo como no lo hagamos sobre todo nosotros mismos.

Observando la curva irrefrenable de casos, la pared vertical en la que se han convertido los gráficos de contagios en determinados tramos de edad y cómo el número de infectados crece de manera exponencial por horas, alguien podría concluir que nada resulta eficaz en la lucha contra el COVID. Y no es cierto. Categóricamente. Pese a batir en las últimas jornadas récords de afectados, esta ola en poco se asemeja a las pasadas. La primera afectó a cerca de 250.000 personas y causó 30.000 muertos. La quinta, a casi 1,5 millones y segó la vida de 26.000 españoles. La sexta, que pulverizará los registros y parece cursar en la mayoría de personas con síntomas leves, está todavía muy lejos de colapsar los hospitales, aunque desplaza mucha presión asistencial hacia los centros de salud, con signos evidentes de saturación en muchos de ellos y los médicos de nuevo desbordados. Alcanzando a un número de población tan elevado, la probabilidad de ingresos y complicaciones aumenta por pura proporción estadística. Pero no existen de momento razones para asumir ese riesgo ni con pánico ni con dramatismo.

La galopada del patógeno con consecuencias relativamente moderadas la hace posible la vacuna. Sin ella sí que estaríamos lamentando una despedida de 2021 desoladora. El mérito del exitoso porcentaje de vacunación corresponde a los ciudadanos, que acudieron en masa a los dispensarios con un alto grado de concienciación, sin comparación en el mundo. Con la ansiedad de pasar página cuanto antes, olvidamos que los sueros disponibles —porque así están concebidos, luego llegarán otros de efecto más amplio— solo disminuyen la virulencia de una eventual infección, no impiden contagiarse ni contagiar al vecino. El repunte constituye una pésima noticia sanitaria. También económica, por su especial incidencia en los servicios de una economía terciarizada como la española. Vemos comprometida seriamente la recuperación y, para colmo, vuelven a quedar tocados el comercio y la hostelería durante unas fechas propicias para resarcirse cuando peleaban duro por remontar el vuelo. En Galicia la situación epidemiológica de la sexta ola también es delicada en lo que a transmisión se refiere por la explosividad de esta nueva variante, aunque la incidencia está por debajo de la media nacional y resiste por ahora con una de las menores presiones hospitalarias del país tanto en planta como en UCI. Sin duda, tiene que ver en esto último el cumplimiento de buena parte de los objetivos de vacunación, adelantándose la tercera dosis antes que en otros territorios y situándose como la primera comunidad con más pautas completas administradas.

Conviene que todos sigamos actuando con prudencia para evitar que lo peor llegue para la segunda semana de enero. No ha surgido una estrategia coordinada y eficiente, ni nacional, ni en la UE, para frenar la plaga. Con nula actitud didáctica, insoportable partidismo y exagerada arrogancia, la dirigencia no dio pie a ganarse la confianza porque para muchos gobernantes su prioridad consiste en escurrir el bulto traspasando responsabilidades. Vale de muestra la convocatoria de la conferencia de presidentes con la Navidad ya encima. Por si fuera poco desbarajuste, los jueces se suman al baile emitiendo criterios distintos por comunidades para invalidar o respaldar idénticas restricciones. Por ejemplo, dos años después del estallido de la pandemia, sigue faltando en nuestro país una legislación específica para gestionarla, reclamada también por el presidente gallego, y que la propia Justicia ve útil ante la discrepancia en los dictámenes.

Los pedagogos recomiendan honrar los errores. Las equivocaciones ayudan al aprendizaje. Los expertos invitan a los maestros a estimular entre los alumnos la pérdida del temor a equivocarse y animan a guiarles en la búsqueda de la contestación acertada usando métodos deductivos que les hagan razonar por su cuenta. Estos aspectos de la psicología cognitiva funcionarán en las aulas, pero no en el mundo irreal de la política contemporánea. Al menos en la etapa de pobreza analítica y debates de baja estofa por la que da tumbos en los últimos tiempos.

Por lo general, muchos gobernantes han fallado sistemáticamente en cada elección durante estos dos años de tortuoso camino. No han extraído conclusión alguna de cada una de ellas, eludiendo cualquier intención de enmienda y aprovechando el mínimo resquicio de luz para lucir pecho con triunfalismo. Los ciudadanos, que ya empiezan a estar curtidos en la batalla, sí deben tener presente a estas alturas que no hay inmunidad absoluta frente al virus y que el único blindaje posible no va a llegar en exclusiva por lo que pongan en liza unas administraciones pasivas y rezagadas.

Protegerse depende de cada cual. Un mensaje vigente en medio del desconcierto y la incertidumbre desde el inicio de los contagios que cobra aún mayor sentido y fuerza en los estertores de la pandemia. Con distancia, eludiendo aglomeraciones, con cuidado en espacios cerrados, continuar disfrutando las fiestas con intensidad y tranquilidad resulta factible. Que nadie sucumba al pesimismo y la desesperanza, pero tampoco que nadie se descuide.