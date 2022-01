20 de diciembre de 2021: “Veinte años después”, tal y como tituló Alexandre Dumas la secuela de Los tres mosqueteros, se cumple, o más ciertamente se quebranta de nuevo, la promesa-compromiso que José María Aznar, arropado por Fraga Iribarne y Xosé Cuíña, garantizó en su precampaña electoral de julio de 2001 aseverando “que todas las ciudades gallegas estarán conectadas por AVE con Madrid en menos de tres horas”. Posteriormente en julio de 2008 el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también empeña su palabra ante el que era presidente de la Xunta, Pérez-Touriño, para licitar en 2009 los tramos pendientes del tren de alta velocidad entre Zamora y Ourense, garantizándole que el AVE llegará a Galicia en 2012, y después Álvarez Cascos (en el Plan Galicia) argumentando que “en el 2010 los trenes de Madrid llegarían a la estación de San Cristóbal en 2 horas y 48 minutos”. Actualmente Renfe establece el recorrido A Coruña-Madrid en 3 horas 51 minutos.

Pues bien, como es claro y notorio, durante esta larga y cansina espera henchida de vacuas promesas ninguno de los gobiernos de los dos colores que rigieron a este país ha tenido a bien cumplir con la palabra hipotecada ya que sin el menor pudor han obviado tal cuestión. Ahora, diciembre de 2021, tras un rosario de compromisos frustrados un AVE llega a Galicia, tarde y a medias, con estación Termini en Ourense.

“AVE” es acrónimo de “Alta Velocidad Española” y se trata de un servicio de trenes de alta gama que Renfe oferta a viajeros para recorridos de “larga distancia” que exclusivamente circulan por líneas electrificadas, sobre raíles con ancho internacional (las denominadas LAV de 1.435 mm) y con locomotoras capaces de alcanzar una velocidad comercial entre 300 y 310 km/h (normativa europea 96/48). Muchas veces por ambigüedad, inexactitud o poco rigor y otras por imprecisiones o equívocos no siempre inocentes se ha otorgado tal calificativo a trenes que no lo son. Ajustándonos pues a esta concreción, tajante, objetiva e inequívoca el AVE no llegará a A Coruña, en mucho tiempo.

El trayecto Madrid-Ourense es el único que actualmente cumple los expuestos requisitos ya que a partir de esa ciudad gallega la estructura vial mantenida y desarrollada en territorio galaico es de 1.668 mm, es decir “ancho ibérico”, en virtud de la aceptación por parte del Ministerio de Fomento (siendo ministro el gallego José Blanco) de la opción presentada por el director general de Infraestructuras Ferroviarias quien “aseguró que toda la red interna de alta velocidad que se pondrá en servicio a finales del 2011 entre Ourense, Santiago y A Coruña será en ancho ibérico” (noviembre 2010). Pero no es menos cierto que meses más tarde (diciembre de 2011) tomaría las riendas del país el partido de la oposición, bajo la dirección de Mariano Rajoy, cuyo gobierno tuvo a bien “mirar hacia otro lado”.

Así pues, debido a la problemática que origina la conjunción de estos formatos incompatibles se presentan dos alternativas:

a) Transbordo de pasajeros, en la ciudad de las Burgas, a convoyes con vial ibérico, tal como evidenció la conselleira de Infraestruturas Ethel Vázquez al calificar esta llegada a Galicia como “un AVE incompleto”.

b) Utilizar desde Madrid trenes Alvia que poseen un sistema integrado con capacidad de realizar el cambio de ejes sin necesidad de detenerse, aunque pasando por cambiadores que retardan considerablemente los tiempos de viaje y con el gravante de que los Alvia no superan los 250 km/h. La citada conselleira ha continuado expresando que para A Coruña, Santiago y Vigo “no sería alta velocidad, sino media velocidad”.

Y por si no fuera suficiente ello supone un serio hándicap para otros operadores ferroviarios que pudieran tener más interés que la propia Renfe en atender y ofertar sus servicios en esta zona.

Se contempla que en un ¿próximo futuro? puede llegar el ancho internacional hasta Santiago desde donde se enlaza con el Eje Atlántico: A Coruña-Vigo y, entonces se alcanzaría en el trayecto Madrid-Santiago velocidades de 300 km/h o superiores. Magnífico avance, pero lo único que se logra es desplazar el problema de Ourense a Santiago donde los convoyes tendrán que adaptarse, nuevamente, al obsoleto diámetro ibérico para circular por el corredor Atlántico.

Este corredor ferroviario de 155,60 kilómetros cuyo tramo A Coruña-Santiago, de 61,7 kilómetros, fue inaugurado en diciembre de 2011, completándose la infraestructura actual cuatro años más tarde con la puesta en servicio del trecho Santiago-Vigo, con 93,9 kilómetros de recorrido, fue concebido y desarrollado (décadas de 80 y 90) con expectativas a largo plazo de prolongarse por el Norte hasta Ferrol con una estimación de 55 kilómetros (actualmente en el limbo) y hasta la frontera portuguesa por la vertiente Sur con un kilometraje dependiente de varias opciones. Sin embargo, el proyecto no fue ni acertado ni generoso, puesto que aunque sí es cierto que se ha hecho una infraestructura de doble vía con trazado apto para velocidades de hasta 250 km/h en un difícil territorio donde han tenido que salvarse grandes dificultades orográficas mediante 32 viaductos, 37 túneles e importantes obras, se ha cometido la torpeza de mantener el “ancho ibérico” aunque con traviesas polivalentes capacitadas para transformarse en “ancho estándar”… ¿Cuándo? Pero esta es una estructura que no está capacitada para mayores velocidades. Se ha ejecutado una obra para ayer en vez de pensar en mañana. No se ha jugado bien la partida. Lo que se ha vendido como gran evento ha resultado ser un nuevo fiasco, un nuevo aislamiento que deja a dos grandes núcleos urbanos: A Coruña y Vigo sin acceso directo e inmediato al denominado AVE, con Ferrol absolutamente marginado incluso del citado Eixo Atlántico. Desde luego que otras comunidades peninsulares no lo habrían consentido.

Mantener este Eje con el “ancho ibérico” es, simplemente, una aberración, una nueva discriminación como sin el más mínimo pudor argumentó la empresa ferroviaria: “Galicia, cuya red ferroviaria interior de altas prestaciones se mantendrá durante largo tiempo y, a diferencia del resto de España, en ancho de vía ibérico.” (08.06.2021: El Imparcial -Economía). ¿Se precisa más claridad? Es muy cierto que la velocidad máxima es menos importante en trayectos cortos, pues esto queda determinado por los tiempos de frenada requeridos a la aproximación a estaciones y arranque desde las mismas, como sucede en el trayecto A Coruña-Vigo con paradas en Santiago, Pontevedra y Vilagarcía, pero lo que sí, no sólo importante sino decisivo, es la imposibilidad de conexión de esta red “casera” con la red estándar nacional / internacional. Que en el tramo Santiago-A Coruña no se alcancen los 300 km/h no importa demasiado, lo que sí importa es que un AVE que parte de Madrid no pueda llegar a San Cristóbal. Una componenda a este dislate es el proyecto de destinar a las líneas con Galicia los trenes Avril, (en pruebas para su homologación) y pertenecientes a la plataforma ferroviaria Talgo. Realmente parece tratarse de una buena composición de coches articulados, cortos, ligeros, de excelente confort y sobre todo con la tecnología de cambio automático en los anchos de vías. Los Avril están capacitados para desarrollar una velocidad comercial de 380 km/h, aunque esta, por supuesto, no se puede alcanzar sobre la plataforma del Eje Atlántico.

No sé si será mucho confiar en que se fabriquen las suficientes unidades para ser destinadas a un eficaz servicio en Galicia.

Vigo defendiendo sus legítimos derechos logrará, y deseo que así sea, hacer realidad su aspiración de unirse directamente con Madrid por el valle de Cerdedo evitando la ruta hacia Compostela, con su bypass o la rehabilitación total de la línea pola beira do Miño y supongo que cualquier proyecto elegido se construirá con el ancho internacional. Cuando tal evento se produzca y si en aquel momento no se han modificado las circunstancias actuales, el trazado AVE tendrá una nueva terminal en Santiago. A Coruña quedará absolutamente marginada de la mencionada red y Ferrol con su área pasará a constituir, ferroviariamente, un distrito de tierras abandonadas.

En la tercera edición del oficioso y bipartito Foro de la Toja celebrado en septiembre/octubre del año en curso, Núñez Feijóo ha discrepado de las triunfalistas palabras gubernamentales exponiendo y puntualizando que para que realmente tengamos AVE “necesitamos vía y trenes para viajar en tres horas… Necesitamos que se cumplan los tiempos de conexión a Santiago, La Coruña, Pontevedra y Vigo, y no se van a cumplir. Podemos tener vías y catenarias, pero si no tenemos trenes, no hay AVE. Y no hay trenes de Orense al resto de ciudades gallegas… Eso sigue siendo una incógnita y esperamos despejarla a lo largo de las próximas semanas. Es necesario conocer un dato no menor: saber cuál va a ser el tiempo de conexión real entre Galicia, sus ciudades y Madrid”.

El día 10 del pasado octubre se ha dicho que los precitados trenes Talgo S/106 denominados Avril, llegarán a casi todas las ciudades de Galicia alcanzando una velocidad de 330 km/h, en el año venidero: ¿será verdad u otra de las tantas fallidas promesas PP-PSOE? Dentro de poco tiempo lo sabremos.

Hoy en esta ciudad hay poco que celebrar y mucho que requerir a quienes corresponda, respecto a:

a) Un prometedor puerto exterior, pero sin tren.

b) Un envidiable puerto interior asfixiado por un débito mal contraído y que por argumentos bizantinos esgrimidos por los órganos responsables, no se haya solución.

c) Una estación intermodal paralizada y ahora diseñada como de tercer nivel, con relación a su proyecto inicial, fruto de torpes enfrentamientos y desafortunados vetos, durante más de cinco años, entre administraciones municipales, autonómicas, Ministerio de Transportes y Adif.

d) Una agónica terminal férrea en San Diego donde se han eliminado el tráfico de containers suprimido en 2016, pese al requerimiento de empresarios y la propia Cámara de Comercio, quedando tan solo para transporte maderero. Una envidiable plataforma férrea, absolutamente desaprovechada, que llega hasta el corazón de la urbe y donde debiera establecerse un nodo logístico de trenes-tranvías o metro ligero de cercanías.

e) Y, por supuesto, un AVE que no llega.

¿Hacia qué futuro caminamos… a integrarnos en el siglo XXI o permaneceremos aletargados y entumecidos en un caducado siglo XX?

A ver cuando S.M. (o a quien corresponda) hace el viaje inaugural en auténtico AVE hasta San Cristóbal.

A quienes competa tales cuestiones y tareas han de “cargar sus pilas”, si es que las tienen.