¡No me vengas con cuentos, amigo! Sólo hay que mirar el rostro que aparece arriba junto al nombre y apellido para darse cuenta que los 20 años los pasastes hace décadas. Pero sí, estoy de cumpleaños porque estos “minutos” cumplen mañana 20 años; la sección que ahora leemos empezó a publicarse el 28 de enero de 2002 con un “minuto” sobre el euro. Dirigía este diario entonces Francisco Orsini, que tuvo que vencer la inicial resistencia que ofrecí para colaborar con artículos de opinión, yo que había bregado como redactor de calle en otros medios. Y todo porque se enteró que yo era periodista cuando hablé con él para aclararle que yo no era portavoz del Opus Dei en La Coruña, como erróneamente habían puesto a raíz de unas declaraciones que me tomaron en LA OPINIÓN a primeros de enero de 2002 con ocasión de celebrarse el centenario del aún entonces beato Josemaría Escrivá de Balaguer, sino que colaboraba con la Oficina de Información de la Prelatura del Opus Dei. Y desde entonces por aquí estoy con estos “minutos”, que subtitulé así porque quería que fuesen cosas breves, lo que un lector normal lee en un minuto. Y en ello sigo.