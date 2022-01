Lo dicho muchas más veces, queridos y queridas todos. Recién estrenado el año, ahí va su primer mes. Y les cuento esto porque esta es mi última columna de enero de 2022. El próximo miércoles, si no hay novedad, volveremos a hacer nuestra la magia de la comunicación, pero entonces ya será febrero. Y ya saben qué vendrá después: marzo, abril, mayo... y así hasta que, de repente, volvamos a tomar las uvas y hayamos dado otra vuelta entera al calendario y a nuestro devenir alrededor del Sol... Ya ven.

Así las cosas, siempre he pensado —y lo hemos hablado muchas veces— en que la clave para sentir el paso del tiempo de otra forma es cambiar la tónica cíclica del año por otra forma, más lineal y menos apegada a tal estacionalidad, para vivir la existencia propia. Creo que, así, se rompe esa percepción de eterno déjà vu en el que se convierten los meses y las estaciones cuando se han cumplido unos cuantos años. Cada día se vuelve único e irrepetible, sin más. Les confieso que, en mis tiempos más ortodoxos de tal norma, ponía en mi agenda diaria, al lado del día de la semana y del mes, el guarismo correspondiente al cardinal del número de ese día, contado desde mi propio nacimiento.

Nacer y morir y, sobre todo, la miríada de cosas que hay en medio. En eso consiste la existencia, ¿no? Todo ello acotado por dos fechas, que figuran en las biografías de los que vinieron, hicieron y... terminaron yéndose. El día en que todo empieza y en el que, lamentable pero inexorablemente, uno hace su última aparición en escena. Es lo que hay, y podrá parecernos más o menos bonito, sí. Pero no hay vuelta de hoja. Y no se confíen los excesivamente motivados con los avances de la ciencia en materia de mejora de la salud y prevención de la enfermedad. La muerte es otra cosa, absolutamente necesaria desde el momento en que empieza la vida. No puede ser de otra manera. Es Termodinámica, es Teoría de la evolución y es Genética. Se podrá mejorar la expectativa en la esperanza de vida. Pero de ahí a la inmanencia... hay demasiados límites inextricables. O diáfanos, pero inalcanzables per se. Sí, cuando se nace... hay que morir en algún momento.

Pero de ahí a que te maten, te “mueran” u otros decidan que tu vida ya no vale nada, hay un abismo. Y una verdadera bofetada moral. Por eso me niego a entender eso que circula tanto ahora de que las doscientas personas que diariamente siguen muriendo en nuestro país por COVID-19 “iban a morir igual”. De eso nada, monada. Claro que iban a morir en algún momento, como usted o como yo. Pero ¿por qué asumir que tiene que ser ya, como consecuencia de la irresponsabilidad colectiva, de la levedad de las medidas de contingencia ante la pandemia o de la anteposición de lo crematístico frente a la más mínima empatía? No. Nadie tiene que morir por la mala praxis de otros. Y en la misma incluyo el no observar las mínimas medidas de higiene y cuidado, de preservación de la calidad del aire o de un mínimo comportamiento social y solidario. Porque, por mucho que a uno no le haya afectado el SARS-CoV-2 en su enésima versión, o lo haya hecho solamente de forma mínima, este sigue matando. Y esas muertes, como todas, son de personas concretas, con vidas singulares, apenados seres queridos y mucho sufrimiento detrás. Por eso no hay derecho lo que anteayer mismo volví a oír, en la línea de “Bueno, hombre, ahora solamente fallecen aquellos que lo iban a hacer ya igual” (sic). De eso nada. Fallecen personas mayores y jóvenes, pero nadie nace con la fecha de caducidad estampada en el culo, y no tenemos el derecho de otorgarnos tal capacidad de decidir cuándo una persona está ya madurita para tal trance. Cada uno que viva lo que pueda, lo más y mejor posible, sin que los demás le den por amortizado antes de que toque tal cosa.

Alguien dijo que la pandemia iba a hacer mejor a la sociedad. Discrepo. Creo que la ha hecho todavía mucho más manifiestamente cínica, inconexa y rota. Creo que este mundo del siglo XXI, al que nos asomamos acodados a un miniordenador antes llamado teléfono personal, es menos social y sociable. Menos apetecible. Menos bonito y más abotargado y aletargado. Y, miren, creo que esto no es casualidad o consecuencia del mero devenir de los tiempos. Me parece que, en cambio, tiene que ver más con el cada vez mayor abandono del conocimiento, con una menor curiosidad y capacidad de sorprenderse y con la banalización de casi todo. Y, ante ello, me rebelo. Creo que es necesario reivindicar otras posibilidades. Otras formas. Otro respeto. Y otra mirada colectiva, fruto de la experiencia y la sabiduría de todas las personas, sin exclusión. También de aquellas que, por un edadismo cutre y mal entendido, ahora parece que para muchos no causen baja, aunque se nos vayan. Dedico a ellas estas líneas. A tantas personas mayores, en todo momento más perjudicadas, incluso a veces maltratadas desde presuntas instrucciones oficiales de que no fuesen atendidas, en medio del fragor de esta gran batalla que la sociedad global libra contra un fragmento de ácido ribonucleico encapsulado y puñetero, que sigue ahí a pesar de la propaganda, los negacionismos de medio pelo y tanta infoxicación colectiva. No es para menos, visto lo que se ve y oído lo que se oye por ahí...