Escribió Baltasar Gracián en el Criticón (Crisi XIII) que “contaban los antiguos que cuando Dios crió (sic) al hombre encarceló todos los males en una profunda cueva…”. Y le dio la llave al hombre para que los tuviera encerrados eternamente. Pero la curiosidad hizo que se abriera la caja y “al poner la llave —prosigue Gracián— aseguran se estremeció el universo; corrió el cerrojo y al instante salieron de tropel todos los males, apoderándose a porfía de toda la redondez de la tierra. La Soberbia, como primera en todo lo malo, cogió la delantera, topó con España, primera provincia de la Europa. Parecióla (sic) tan de su genio, que se perpetuó en ella, allí vive y allí reina con todos sus aliados: la estimación propia, el desprecio ajeno, el querer mandarlo todo y servir a nadie…”.

Viene a cuento lo que antecede porque siempre estuve convencido de que la superioridad moral en política tiene todo que ver con el “mal” de la soberbia. Hasta ahora pensaba también que la “superioridad moral” era una característica propia y exclusiva de la izquierda. Pero en este punto he cambiado de parecer: al documentarme para escribir este artículo me sorprendió que la expresión “superioridad moral” no se predicaba siempre y solo “de la izquierda”, sino que también se habla solo de “superioridad moral”; de la superioridad moral de la derecha y de la izquierda; o solo de la izquierda; o solo de la derecha.

Lo que antecede me hizo pensar que la “superioridad moral” es un vicio que tienen determinados sujetos que, justamente porque son prepotentes y soberbios, al conformar su ideario político vinculan su ideología con su sentido de preeminencia. Piensan que su opción política, por ser la suya, es la única y verdadera, siendo la de los demás una posición herética que hay que tolerar mientras no quede más remedio. Junto a estos sujetos, hay otros, en cambio, que, en lugar de arrogarse la posición de superioridad moral, hacen uso de su espíritu crítico y someten a revisión todo aquello que se presente como un axioma.

Pues bien, como existen estas dos maneras de ser, habrá, por tanto, sujetos políticamente de izquierdas que hagan gala de esa pretendida superioridad y otros, de derechas, que, por compartir el mismo vicio, se consideran también por encima de los que son ideológicamente de izquierdas. Siendo ambos tipos de sujetos del grupo de los soberbios, lo que realmente los diferencia es la ideología, de aquí que pueda sostenerse que la superioridad moral es un vicio propio de algunos humanos y que anida tanto en la izquierda como en la derecha.

Conviene tener en cuenta, sin embargo, que entre los políticos que se sienten superiores moralmente pueden establecerse algunas diferencias que tienen que ver sobre todo con su grado de soberbia y no tanto con la ideología. Me explico. Hay sujetos con un grado tan alto de soberbia que se creen ilusamente superiores a los demás, y cuando se manifiestan públicamente se complacen tanto de su superioridad ideológica, de derechas o de izquierdas, que desde su pedestal nos contemplan a los demás como minúsculas hormigas.

Un ejemplo, de soberbio y prepotente de izquierdas (pero insisto los hay también de derechas), ayudará a reflejar de lo que estoy hablando. El 3 de julio de 2020 Carlos Bardem declaró en una entrevista en la cadena SER: “La extrema derecha, la derecha extrema o el extremo centro constitucionalista este que tenemos siempre usan como descalificativo la superioridad moral de la izquierda”. Y añadió “Yo soy superior moralmente a cualquier fascista, a cualquier nazi, a cualquier homófobo, a cualquier racista y a cualquier machista”.

Obsérvese que Carlos Bardem se declara con orgullo y sin medias tintas “superior moralmente” a los nazis y a ciertos discriminadores excluyentes como los homófobos, racistas y machistas. Pero no completa la lista mencionando a otros que son también extremistas. No cita, en absoluto, a los extremistas de izquierdas, como son los comunistas, los antisistema o los filo-etarras. Ni tampoco entre los discriminadores excluyentes a los islamistas. Por eso, las declaraciones de Carlos Bardem no son un modelo de ecuanimidad, sino un ejemplo de sectarismo. Porque se declara superior moralmente sobre algunos extremistas y no sobre otros. Lo cual induce a pensar que si no se considera superiores moralmente a ellos es que piensa que están en su mismo nivel. Lo cual significa que la superioridad moral que reclama para sí Bardem no es frente al vicio del extremismo, sino solo al de una parte del extremismo. Lo cual más que superioridad es fanatismo y, por tanto, soberbia de la peor especie.

Estoy seguro de que en la derecha habrá personajes del tipo Carlos Bardem. El que no cite a ninguno no implica que no existan. Pero de la derecha, me parece más útil aludir a otro tipo de personas que, más que invocar la superioridad moral de la derecha, lo que hacen es criticar la pretendida superioridad moral de la izquierda. No se sienten superiores a la izquierda, sino que discuten, por inexacta, la mal reivindicada superioridad moral de la izquierda. Un ejemplo de autor que discute la superioridad moral de la izquierda es Inocencio Arias, el cual en su obra La superioridad moral de la izquierda afirma “hay cuestiones que cuando uno va teniendo cierta edad no acaba de entender. Una de ellas es la superioridad moral de la izquierda; muy extendida, aunque, si uno mira a su alrededor, no se tiene en pie”.

Por eso, lo que debe criticarse —y precisamente por su fuerte parentesco con el demoníaco vicio de la soberbia— es la superioridad moral política en sí misma, sea de izquierdas o de derechas. Y no predicar tampoco, como escribió Daniel Innerarity, ningún otro tipo de superioridades como la superioridad intelectual de la derecha o la superioridad patriótica de los nacionalistas. Porque, añade dicho autor, “ninguna ideología tiene, pese a sus posibles pretensiones en ese sentido, una interpretación completa del mundo”.