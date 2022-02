La palabra “dar” tiene numerosísimos significados (hasta 54) siendo los que ahora me interesan los dos primeros, que lo equiparan con los verbos “donar” y “entregar” y describen la acción de traspasar graciosamente algo a otra persona (donar) y dar algo a alguien haciendo que pase a tenerlo (entregar).

Gibran Khalili Gibran en El Profeta escribió que “poco dais si solo dais de vuestros bienes”, agregando que “dais de verdad cuando dais de vosotros mismos”. Y es que cuando nos damos a los demás es cuando practicamos la verdadera generosidad, palabra que significa, entre otras cosas, “largueza, liberalidad, desprendimiento”, entregarse uno mismo, o algo de lo nuestro, a los demás sin esperar recompensa. Para ser generoso, se requiere, ante todo, estar pendiente de las necesidades ajenas. Lo cual significa mirar para el prójimo antes que hacia nosotros mismos: dejar de atender desmedidamente a nuestro propio interés y pensar en el de otros.

Además de expresar que la verdadera generosidad es la largueza y el desprendimiento de nuestro propio “yo”, el Profeta expuso otras tres ideas que invitan a meditar.

La primera tiene que ver con el patrimonio del que da y la actitud con la que entrega de lo suyo. Y dice El Profeta: “Los hay que dan poco de lo mucho que tienen; y dan para suscitar el agradecimiento, y su oculto deseo corrompe sus dones”. Es cierto, pero El Profeta ni mira para el que recibe, al cual le es igual la intención del donante, sino únicamente hacerse con lo que necesita. Por eso pienso que en las acciones bilaterales no debería valorarse únicamente la actuación de una de las partes, sino la de las dos. Y en este caso, la falta de generosidad y el motivo espurio por el que dio sin dejar de ser criticables, serían mejor vistos si tuviéramos en cuenta la ayuda que recibe el asistido.

La segunda idea que expone El Profeta es “que los hay que poco tienen” y “lo dan por entero. Estos —añade El Profeta— creen en la vida y en la bondad de la vida, y sus cofres no estarán nunca vacíos”. Coincido con El Profeta en que es ejemplar la actitud de los que teniendo poco lo dan por entero. Y también me parece justo que se considere que creen en la vida y en la bondad y en que su recompensa sea que “sus cofres” no estén nunca vacíos”.

Pero me pregunto ¿y qué decir de los que tienen mucho y se desprenden de todo? ¿Es que se trata de una hipótesis inimaginable? ¿Es la abundancia la que ciega la generosidad? ¿Es que solo se puede ser totalmente generoso si se tiene poco? Todas esta preguntas me inquietan. Y parecen encerrar un prejuicio contra el binomio abundancia y generosidad con el que no estoy de acuerdo. Porque para mí la generosidad no es una consecuencia de la abundancia. Ni tampoco está en relación directa con lo que nos sobra. La magnanimidad es una virtud que depende de la propia condición humana, la tienen algunos seres humanos y otros no, y no de la situación económica de cada uno.

La tercera y última idea es que “es bueno dar cuando se es solicitado, pero mejor es dar sin ser solicitado, por comprensión: y buscar al que ha de recibir es, para los generosos, una alegría más grande que el mismo don”. Creo que en esta acierta El Profeta. Pero no hace falta mucha atención para comprobar que muy cerca de nosotros hay quienes carecen de lo más básico, ya sea bienes de primera necesidad, ya de cariño y afecto, o, como sucede muchas veces, de ambas cosas a la vez. Para ser generoso lo que importa es amar al ser humano en cuanto tal, y no si el llamado a dar tiene mucho o poco. Porque la generosidad y la solidaridad anidan en todo ser humano que cree firmemente en la dignidad de la persona. Y no hay disculpa para privar de estos sentimientos a los demás porque nunca se agotan.

Pero estas reflexiones no estarían completas si no me detuviera unos instantes en el vicio opuesto a la generosidad que es el de la avaricia. Fernando Díaz-Plaja escribió en El español y los siete pecados capitales que la avaricia no es un defecto muy español. Preferimos usar las palabras “tacaño”, “agarrado”, “de la Virgen del puño”, que “avaro”. Y narra que hay una copla popular que dice que “San Martín dio la mitad de su capa a un pobre, porque era francés. De ser español se la hubiera dado entera”.

Alguien dijo que “la avaricia es un continuo vivir en la pobreza por miedo a ser pobre”. Frase que podría completarse añadiendo que “la generosidad es un continuo vivir en la riqueza espiritual por la satisfacción de ayudar a los que nos necesitan”. Porque, aunque hay muchas razones y de todo tipo, principalmente las religiosas, para justificar la largueza basta con una simplemente humana: el que puede dar siempre está en mejor condición que quien necesita.

Es verdad que no es fácil ser generoso. Cuando advertimos la proximidad de la necesidad ajena, en nuestro interior se plantea de inmediato una fuerte batalla por si debemos o no subvenir al necesitado. En ese momento, nuestro consustancial egoísmo nos ofrecerá mentalmente múltiples disculpas para no desprendernos de lo que necesita el prójimo. Y la instintiva mezquindad que todos llevamos dentro apoyará la conveniencia de no dar, argumentando que el necesitado es el único responsable de sus carencias. Por eso, solo quien resiste este embate del lado avariento de nuestro espíritu puede devenir desprendido. Porque aunque la generosidad es una virtud en cierto modo innata hay que forzarla constantemente: dar siempre cuesta, es ir contra el instinto animal de anteponernos a cualquier otro.