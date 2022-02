Buen día, amigos y amigas. Les recuerdo que febrero es corto y que hemos casi liquidado ya su primer tercio, viento en popa a toda vela. Y aquí seguimos, viendo las cosas de esta modernidad desnortada en que se ha convertido nuestra epopeya colectiva. ¿Que por qué modernidad? Porque todo lo que es del presente, por definición, es lo más reciente y más moderno. Ya llegará el sedimento del paso del tiempo para ir cubriendo lo actual con nuevas modernidades, pero esta —bien líquida, a lo Bauman— lo impregna ahora todo. Y de qué manera.

Modernidad que no es ajena a la política, claro está, convertida en la máxima de la estrategia al servicio del partido. ¿De cuál? Pues... yo creo sinceramente que de todos, porque tal como se ha puesto el juego de la representación y la gobernación —el juego político, que me decía el otro con un rictus de disculpa—, creo que es prácticamente imposible estar “en la pomada” sin dedicarse a lo mismo. En cualquier caso una triste realidad vista con los ojos de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada que busca respuestas a problemas concretos y que, en un país que ha organizado un enorme entramado político-administrativo como pocos, sorprende por la falta de respuestas. O por lo torticeras que son estas, tantas veces y en tantas ocasiones.

Toda la diatriba anterior la provoca la fuerte marejada en la que se ha visto inmerso el Congreso de los Diputados estos días, a tenor de la validación o no de la Reforma Laboral. Un verdadero culebrón con traiciones, supuestos errores, liderazgos que se vienen abajo mientras otros emergen, mucho del “quítate tú para ponerme yo” y un enorme ruido mediático, amplificado muchas veces de forma selectiva según cuál sea la cuerda del que hable o escriba. Y es que aún resuenan las espadas, que siguen en alto.

Pero lo importante... ¿qué debería ser? Pues un ejercicio de reflexión serio y sincero sobre si lo aprobado o no beneficia o perjudica a todos los actores que tienen que ver con el contenido de tal reforma. A los trabajadores, por supuesto, ya que son los activos laborales, pero también a sus empleadores, al conjunto de la sociedad y a este grupo humano que nos decimos país. ¿Nos va bien tal cambio? ¿Va a incrementar realmente nuestras oportunidades en medio de este maremágnum global? ¿Va a luchar de forma sincera y directa contra la creciente inequidad? ¿Va a reforzarnos como sociedad, mejorando la perspectiva de cuantas más personas, mejor? ¿Son sus instrumentos verdaderas palancas para conseguir todo ello? ¿Saldremos —todos y todas— ganando, al margen de los intereses particulares? He aquí, desde mi humilde punto de vista, las preguntas que todos nos tendríamos que hacer al respecto. Esas y no otras en clave de reparto de mil y un pasteles.

Definidas algunas de las preguntas que para mí son clave, no me miren demasiado a la hora de responderlas. Mi opinión tendré, como todos, y les adelanto que la misma es optimista ahora frente a la situación previa, pero mucho más eruditos en el tema son los que están llamados a contestarlas. Porque de eso se trata, de una revisión técnica verdaderamente fiel al propósito de tal encomienda, independientemente de los intereses, las conspiraciones, la falsa sensación de que ensuciándolo todo uno puede ganar y otras lindezas parecidas a las que quieren acostumbrarnos. No. Todo lo que huele a impostado lastima a todos los actores en liza y, a la postre, a esta democracia que tantas vidas, sinsabores y años ha costado construir. Y, en tal tesitura, la verdad es que muchos de los partidos políticos se están retratando, y no precisamente para bien. Se nota el tufo de la inmundicia en muchas decisiones que, independientemente de qué o a quién se puedan llevar por delante, se orquestan en clave de supuesto interés propio, en clave de consolidación del liderazgo propio o de erosión del de enfrente. Muy cutre todo, por cierto, porque insisto en que cualquier cosa que sea menoscabar la democracia representativa, el parlamentarismo, el correcto funcionamiento de las instituciones y la buena praxis democrática terminará pasándoles factura a todos, lo vean ahora o no. Pero claro, es lo que tiene la mentalidad cortoplacista...

En fin, que ya ven como anda el patio, y así lo hemos intentado contar. Con una pizca de amargura, por todo lo que pasa, pero con la esperanza de que la sociedad sea como el mar. ¿Y cómo es este último, entonces? Pues fíjense que el mismo posee una notable capacidad de regeneración y que, a pesar de lo mal que lo tratamos y de toda la basura que llevamos echándole encima años y años, aún nos sorprende con parámetros de contaminación a veces bastante más bajos de lo que cabría esperar. Ojalá nuestra capacidad de resiliencia frente a la realidad partidista y parlamentaria propicie que la sociedad, pese a todo, no sufra tanto a nivel de respeto y amor por la democracia como a menudo, por intereses y por tacticismos, podría parecernos que lo está haciendo. Ojalá.