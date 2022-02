En la vida, queridas y queridos lectores, vamos recorriendo un camino personal e íntimo, complejo y único para cada ser humano, que va forjando nuestro propio estilo de pensamiento y vida, nuestra personalidad, los sentimientos y el posicionamiento de cada uno ante mil y una cuestiones. Son pequeños impactos, muchos de ellos imperceptibles, los que nos modelan, como los golpes en el yunque sobre la barra de hierro recién salida del fuego. Cuando se van atesorando años guardamos ya, de forma más consciente, bastantes de esas pequeñas perlas. Otras muchas se van incorporando de manera más sigilosa. Y, juntas todas, nos marcan. A todos y a todas, sin excepción. Y es que todas las personas presentan diferencias significativas, y en tener los ojos apropiados para detectarlas está la virtud de comprender y querer más a los demás.

Uno de los elementos que a mí me han quedado fijados en ese devenir de los tiempos tiene que ver con la banda sonora de una deliciosa serie documental emitida en Televisión Española en 1978, con dirección y presentación de Alfredo Amestoy. La España de los Botejara, ¿la recuerdan? A mí me atraía mucho verla en aquellos tiempos, aunque a mis diez años no entendiese mucho de qué iba. Gracias a la actual decisión de la cadena pública de ofrecerla en abierto en RTVE Play, he podido redescubrirla y confirmar tal pálpito e intuición. Y, si no la conocen, se la recomiendo. Es estupenda. La banda sonora de la misma es del gran Antón García Abril y la cabecera incluye una inteligente canción, Dónde van los Botejara, con letra de Amestoy, música de Manolo Díaz y cantada por el cantautor Pablo Guerrero. Y aquí voy yo, para contarles qué fue aquello que, ya en 1978, no me dejó indiferente.

La cuestión es que el comienzo de tal canción dice “Hubo en España una guerra que, como todas las guerras, la ganara quien ganase, la perdieron los poetas”. Les confieso que aquello me trastocó. En aquel tiempo —y siempre— ya leía alguna poesía, pero no era capaz de entender bien qué tenía que ver la épica de la guerra y la belleza de la palabra hecha verso. Evidentemente, con diez años, me faltaban muchas millas y mucho recorrido vital. Alguien intentó explicármelo entonces, y esa frase se me quedó grabada. Tanto fue así que, cuando descubrí hace poco tiempo que la serie estaba en la antedicha plataforma, me fui directo a recrear mis oídos con la voz de Guerrero y la buena factura de Amestoy y el resto del equipo.

Con el tiempo fui dotando de contenido a mi particular visión de aquella aseveración tajante. Asocié a la poesía valores que nunca están presentes en la guerra y, visitando algunos escenarios de pasadas y presentes batallas, tuve la suerte de asistir a la disección de los motivos profundos de algunas de esas contiendas. Comprendí que, ante algunas muy pocas amenazas globales, la guerra fue un odioso pero necesario colofón a barbaridades supinas, pero que casi siempre —y salvo esos contados episodios— la misma no fue casi nunca motivo de redención, sino de algo mucho más prosaico, crematístico y horroroso. La guerra ha sido muchas veces, casi siempre, la expresión de los peores instintos del ser humano.

Cuando me llamaron a filas, me hice objetor de conciencia. El mío fue uno de los primeros casos de convalidación de la “mili” en España por un voluntariado real, extenso y previo en diversas organizaciones, poco que ver con aquel paripé que se originó después en el que podías asimilar la misma casi a cualquier cosa, incluida la realización de la tesina universitaria. En mi escrito de treinta páginas dirigido al Consejo Nacional de Objeción de Conciencia explicaba, punto por punto, aquello que a mí me llevaba a decantarme por otra vía diferente a la de la realización del entonces vigente Servicio Militar. No era tampoco el formulario estándar que luego se cubría y... ya está. No. Fue una expresión íntima de qué me llevaba a entender qué buscaba y por qué y cómo y, sobre todo, cómo no. Fue algo complicado.

Luego, años más tarde, tuve ocasión de conocer en persona al recientemente fallecido profesor Arcadi Oliveres y a su obra, y leyéndole a él y con las incursiones de todos aquellos años en diferentes autores, fui modelando mi particular idea que, curiosamente, venía a converger con la canción de Amestoy, Díaz y Guerrero: las guerras no son para los poetas. Son para su potente industria, para empezar. Para sus grupos de interés. Para quien escribe el guión ganador. Y, apostillando a Oliveres, las mismas se producen por tres razones: por causas económicas, por causas económicas y, a veces, por causas económicas...

Por eso... que no nos vendan una guerra más. Fui de los que ya estaban aquí cuando parte de Europa se despedazó ante nuestros atónitos ojos, hace nada. Y soy de los que lee hace tiempo de las atrocidades en Lugansk y en Donetsk. De los que vi de lejos el antes —malo— y el después —peor— de Afganistán o de Iraq. Y de los que conocí in situ el resultado de los movimientos tácticos y las estrategias ofensivas de terceros en otros puntos del mundo. Y todo ello me lleva a reafirmarme en mi idea inicial, esa a la que se cantaba en aquella excelente e imprescindible radiografía de una España que sigue arrastrando las heridas de una guerra mal resuelta y una transición solamente hilvanada. Una idea aplicable, en general, a cualquier conflicto. Y es esa de que las guerras no son para los poetas, que el ejercicio de la poesía nunca implica una guerra, y que si las mismas existen no es —casi nunca— para mejorar la vida de las personas. Aunque en este universo mediático, líquido y megacomunicado del siglo XXI eso sea, una vez más, lo que se nos cuenta.

No. Claro que no. Si hay una guerra, pregúntense las verdaderas causas.