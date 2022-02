Un día decidí que ya no aguantaba más y busqué un fisioterapeuta porque me dolía bastante el brazo derecho. Podía responder a las preguntas básicas que cualquier periodista se hace ante un suceso: el qué, quién, cuándo, dónde, por qué, pero había un interrogante para el que no tenía respuesta, el cómo. ¿Qué?: Un dolor corporal en determinados movimientos. ¿Dónde?: En el antebrazo derecho, desde el hombro hasta el codo. ¿Quién?: Un servidor, el que escribe. ¿Desde cuándo?: Desde hará mes y medio, pero lo he ido dejando pasar hasta ahora. ¿Por qué?: Pienso que algún tendón o músculo no funciona como debe. ¿Y cómo se produjo?: Pues no lo sé, no soy consciente de ningún golpe, giro violento o estiramiento desusado. Y aquí estoy contándoles estas simplezas mientras trato de seguir las recomendaciones de la fisio: no forzar mi tendón supraespinoso, hacer todos los movimientos con sentidiño —palabra que debió aprender en jueves porque no deja de repetírmela, así como la expresión ¡A mí! cuando coge mi brazo y lo masajea diciéndome que lo deje muerto—, y si cuento esto es para llegar a algo que me iluminó: el dolor es un aviso —me dijo la fisioterapeuta— de que algo no va bien, y si no lo notásemos es que estamos muertos.