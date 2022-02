¿Qué tal les va? ¿Muchos planes para el Entroido? Si a la primera pregunta me han contestado que bien, fenomenal. Y si piensan hacer alguna cosa especial en estos días de descanso y celebración, mejor que mejor. Pero, por favor, no bajen la guardia. La amenaza del SARS-CoV-2 sigue muy vigente, y aunque la situación se vaya aclarando en este momento, continúa habiendo mucha enfermedad y muerte. Las cifras de personas fallecidas diarias son inasumibles, y a todos y a todas nos corresponde ser copartícipes de la necesaria responsabilidad colectiva. Tengan cuidado, por favor.

Donde también hay mucho sufrimiento, incertidumbre y enormes problemas hoy es, como saben, en Ucrania. Y es que, después de una terrible escalada en su dialéctica de conflicto, Rusia se ha atrevido —finalmente y tal como aseguró en todo momento la inteligencia estadounidense— a penetrar en el territorio de su país vecino. El ataque no puede ser calificado de otra forma que como una gravísima agresión a un estado soberano por parte de otro, y las consecuencias pueden ser muchas y de gran alcance. No olviden que, a la pugna local por unos territorios concretos, se superponen en esta ocasión tanto elementos geoestratégicos a nivel regional como un verdadero órdago, real y tangible, de Rusia contra la OTAN y la Unión Europea.

Así las cosas, los humanos volvemos a tropezar en la misma piedra. Armas, bombas, misiles, amenazas y muertes con el presunto objetivo de solucionar problemas... Ja, ja, ja... Déjenme que me ría por no llorar, aunque reírse en estas condiciones no sea elegante. Bueno, a no ser que uno sea José María Aznar y disfrute haciendo comparaciones inoportunas entre las armas nucleares rusas —reales, aunque para él parece que inexistentes— y aquellas de las que él habla, figuradamente, como icono de la compleja situación en el Partido Popular. En cualquier caso no me parece muy de recibo que él toque el tema de tal existencia o no de armas en escenarios bélicos porque, visto lo visto en el pasado, no me parece que en ello tenga mucha credibilidad.

Pues eso, vientos de guerra que vienen de Europa Oriental, aunque el David contra Goliat que supone este desaguisado no creo que dé para un conflicto abierto, sostenido y de grandes proporciones. Pero todo está muy poco claro aún, además, y ya veremos cuáles son las intenciones de una Rusia que hoy dice aceptar el negociar, aunque esto poco se pueda hacer cuando uno está bajo el zapato del otro. A ver qué pasa y cuáles son los mimbres sobre los que se construye esta historia, que a todos —de una forma más o menos intensa— nos va a afectar también. Y, a los que peor, a los que viven en primera línea el escenario bélico.

A mí lo que más me preocupa de esta crisis es la absoluta discordancia en las visiones de las partes. Por un lado un país soberano y un Gobierno legítimo que ven pisoteado su territorio por hordas armadas extranjeras y, por el otro bando, alusiones al glorioso pasado de un Imperio extinguido en 1917, que hace más de cien años que ya no está. Y es que es en esta tesitura, no lo pierdan de vista, donde se mueven Putin y su propaganda. Avisan de que la construcción democrática en Ucrania es un conjunto de mentiras propagadas por Occidente para intentar debilitarle, usurpando territorios que en realidad no les pertenecen. Algo cuando menos delirante, amigos y amigas, y también falaz. Y, lo que es peor, comparable en nivel de surrealismo a hipotéticas fantasías como que España exigiese ahora ante el mundo los ingentes territorios de un Imperio en los que no se ponía el Sol, de que el Califato reclamase los vastos territorios de Al-Andalus o de que cualquiera de las antiguas potencias coloniales europeas, por ejemplo, hiciese valer por la fuerza derechos del pasado sobre los que hoy son países soberanos reconocidos, que hace tiempo rompieron lazos con ellas.

Ucrania no es Rusia ni tiene que ver con Rusia hoy. La épica de un Putin desnortado, caudillista e irresponsable, que pulsa el botón de la guerra y que aboca a su pueblo a problemas y dificultades, es patética. Y lo es también el vigente “zarismo”, nunca abandonado del todo en aquellas latitudes, que confiere poder absoluto a un individuo inquietante, por encima de cualquier atisbo de racionalidad. ¿Cómo es posible que esto ocurra hoy? Sé que muchas personas de bien en Rusia estarán ahora horrorizadas, y buena prueba de ello son las noticias de que, a pesar del absoluto control de los medios y de la gran represión existente, han surgido concentraciones y rechazo en muchas ciudades de ese país.

En la época soviética, en Ucrania ya hubo gigantescas purgas, limpiezas étnicas con millones de muertos y una enorme destrucción. ¿Volveremos a verlo en el siglo XXI? Y... ¿es posible que sigamos careciendo de instrumentos globales para hacer un frente conjunto y sin fisuras contra el terror? Porque del Consejo de Seguridad de la ONU, secuestrado por el veto del embajador de Putin, mejor no hablar. Entonces, ¿seguiremos construyendo un mundo a la medida de matones que, como antaño, puedan depurar a quien les venga en gana sin mayor problema? ¿Es ese el mundo que queremos? Quo Vadis, Humanidad?