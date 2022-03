Buena tarde de Entroido. Espero que les esté yendo bien, y que hayan podido disfrutar de las cosas buenas que nos deparan estos días. Yo no me puedo quejar, aunque con mucha contención y dedicado fundamentalmente a adelantar trabajo estos días. Pero, si les soy sincero, les confesaré que de la cocina me está llegando ahora un agradable aroma a filloas. ¿O será mi imaginación? Eso sí, de lacón y otras viandas especiales de estos días, nada de nada. A ver si, con suerte, se produce el milagro en lo que queda de semana...

Hoy quiero compartir con ustedes una sensación que tengo últimamente y que me preocupa. Tiene que ver con la guerra en Ucrania, sobre la que ya hablaba el otro día. Pero no se trata de los hechos actuales, del estado de las cosas a día de hoy o de la profunda espiral de destrucción, violencia y muerte que se está produciendo desde que Rusia invadió a su vecino violando el Derecho internacional. No. Hoy me voy a inclinar más por pensar qué está pasando desde fuera de esa realidad. De cómo lo ven nuestros ojos, y de cuánto sabemos o no en realidad de las causas profundas de dicha crisis. Del relato que se está produciendo, que producimos todos, a veces —o casi siempre— sin verdadero conocimiento del tema.

Vaya por delante que, en mi caso, he dejado claro mi planteamiento comunicativo de mínimos en el artículo anterior. Condeno la violación de las fronteras de un estado soberano reconocido por la comunidad internacional. Y esto es meridiano, sin demasiadas aristas. No es algo con lo que se pueda estar demasiado en desacuerdo, porque si hay una norma básica en la relación entre los pueblos hoy es que un acto de tamaña naturaleza es, en sí, una declaración de guerra. Como realmente ha sido, claro. Y ya ven cómo se está complicando la cosa.

Dicho esto, fíjense que no me he metido en las causas profundas de la cuestión. Y, ¿saben por qué? Pues porque no tengo autoridad ni sabiduría para hacerlo. Podría leer sobre el particular y, de hecho, llevo toda mi vida leyendo sobre estas y otras cuestiones. Pero... ay, ¿y si no estuviese manejando las fuentes adecuadas? ¿Y si no estuviese pulsando las cuerdas pertinentes para conocer el problema en toda su magnitud? Y, conste, les aseguro que no soy ajeno a los hechos acaecidos en Ucrania en las últimas décadas, y que me he preocupado en formarme y leer sobre ello desde hace años. Podría incluso apelar a mis estudios de postgrado relativos a la construcción europea y temas afines, que algo tendrán que ver con el devenir de la escena internacional. Sí, pero... ¿y qué? ¿Podemos hablar, en las cosas delicadas, un tanto de oído?

Reflexiono con ustedes en alto sobre ello porque estos días estoy atento a todo el caleidoscopio de sensaciones, percepciones, emociones e incluso de racionalidad que ebulle en torno a esta cuestión. Pero llevando a conclusiones fuertemente encontradas, con lo que en algún sitio estará el error de concepto. O los errores, que a veces se concatenan para construir un discurso plagado de contradicciones. Y no me refiero a conversaciones de taberna, no. Me refiero a artículos sesudos, que defienden o denostan la actitud de Vladimir Putin en función de lo acaecido en Ucrania con respecto a los no respetados acuerdos de Minsk, o a la participación de elementos ajenos al país en la vertebración de los territorios en conflicto. Artículos, presentaciones multimedia o charlas en vídeo que se meten en harina profunda y a los que, a veces, se les notan las costuras. Porque si hay un tema complejo aquí, señoras y señores, es el de ese país un tanto “de corta y pega” en diferentes épocas de la Historia. Y, por cierto, alguna bien reciente. No es fácil tenerlo todo claro.

Con todo, este artículo viene a traer aparejada una cierta reivindicación de la duda cartesiana. Sincera y no desprovista de argumentación pero, a la postre, atrincherada en un desconocimiento importante de cómo se ha urdido la intrahistoria de los hechos desnudos que están en las enciclopedias. Desde mi punto de vista, la cuestión está bien liada. Y no será fácil desmadejarla, y menos con argumentos como los que el que suscribe les podría dar, o como los que están en la palestra. ¿No sería más prudente, tantas veces, escuchar que hablar?

Reitero, eso sí, lo que les decía el otro día y repetía hace un par de párrafos, porque creo que es incontestable. “Vale, habrá pasado esto y lo otro en el pasado —o no tan pasado—”, pero eso nunca es una excusa para saltarse a la torera cualquier atisbo de regulación, liarse la manta a la cabeza y marchar sobre el país vecino, destruyendo, matando y lastimando por doquier. Esas no son maneras, no. Y eso es, para mí, suficiente para desacreditar a Rusia y a sus dirigentes, por mucho que puedan tener sus razones para ver la geopolítica a su manera. Independientemente de las razones profundas —que haberlas, hailas— y donde quizá no haya nadie que pueda tirar la primera piedra.

Está sufriendo la población civil. Está habiendo una enorme desgracia y eso es lo importante, pero todo nos llega amortiguado por la épica de un relato y absolutamente sesgado. Y eso que somos los mejor comunicados de la Historia. ¿Se imaginan cómo se pudo vivir o entender el Holocausto de puertas para afuera? ¿Cómo, a pesar de la más absoluta barbarie, todo siguió transcurriendo como si nada pasase, incluso a pocos kilómetros de su epicentro? ¿Y qué me dicen de los Balcanes, Argentina, Guatemala o Ruanda...? ¿Aún no hemos aprendido de todo ello?