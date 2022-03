Cumplo la tajante e indignada indicación —más aún, casi una orden— de mi hermana Lita, cuando se enteró que el AVE desde Madrid no la trasladaría directamente a Vigo para ver a sus nietas, sino que tendría que hacer un trasbordo en Ourense. Y al tratar de explicárselo, que no sé si lo logré del todo, me cortó y sentenció: “–¡Escribe que vaya chapuza! Así que presumís de que el AVE ya llega a Galicia, pero no decís que solo llega a una estación gallega de medio pelo”. No quiero dar la impresión de que mi hermana sea irascible, y quizás sea culpa mía el haberle pronosticado que ya no tendría que sufrir al venir en avión —lo pasa fatal—, porque ya podía venir en AVE, cuando en realidad faltan aún tramos con el ancho de vías que exige el AVE para llegar realmente a las estaciones finales de A Coruña o Vigo. Hay que reconocer que es un despropósito. Por lo visto tampoco se han instalado intercambiadores, como existen otros puntos de la red ferroviaria, que cambian la distancia de las ruedas en el eje que las soporta, para poder pasar del ancho ibérico al más reducido ancho de la alta velocidad. Pero eso es lo que hay por ahora.