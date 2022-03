Nos últimos tempos, nomeadamente a partir do procés català, abondan as noticias e crónicas periodísticas que insisten no falseamento da historia por parte de Euskadi e Catalunya co obxectivo de xustificar a súa singularidade histórica. Grave delito este do que, incomprensiblemente, non adoitan acusar a Galicia. Permítanme que, como galego, reclame a inclusión culpable do meu país tal como fixo Bertolt Brecht nun poema no que mostra a indignación dun escritor ao ver que os nazis non queimaron os seus libros malia ter dito sempre a verdade.

Este tipo de discursos sabiamente orientados, que indirectamente queren ser lexitimadores do nacionalismo español, utilizan como argumento necesario o esquecemento do uso sistemático da mitoloxía nos fundamentos da historiografía europea ata ben entrado o século XVIII. España foi, como outras moitas culturas europeas, un país mergullado no mito na procura dos seus antepasados tal como ten sinalado Robert B. Tate, máxima autoridade na materia. Adoitaba crearse un pasado para acomodalo aos intereses do presente. Así Hércules, Gerión, convertido en Gedeón como habitante de Castela, Iberus, Brygus ou Italus poboan as obras de Alfonso X, O Toledano, o Tudense ata Marineo Sículo e Nebrija. O recurso a estes personaxes mitolóxicos e a numerosos reis apócrifos non era nada inocente, cumpría un fin informativo pero nomeadamente formativo, pretendía modelar mediante o discurso un tipo de conduta determinada a través das acción dos heroes. Neste contexto historiográfico mitolóxico será cando a maior parte dos cronistas casteláns, alentados por Fernando I e Isabel, relacionan toda antigüidade e os seus personaxes con Castela, reino con vocación hexemónica, e non con Hispania. Ou, se se quere, como apunta Tate, preséntase “Castilla como guía de Hispania”. Nace así a tendencia “castellanocéntrica” da historia de España.

A desmitificación da historia que inicia o Padre Mariana a principios do século XVII non renuncia a Túbal, Osiris e Gerión. Non será ata o século XVIII cando Masdeu no seu afán anovador declara a figura do Cid como mitolóxica. Curiosamente, a posterior rehabilitación histórica do Cid será a base simbólica na que se fundamente a actual historiografía nacionalista española que contará co impulso decisivo da factoría ideolóxica do Centro de Estudos Históricos creado en 1910. Fillo do nacionalismo rexeneracionista, o CEH tivo como obxectivo primordial elaborar un nacionalismo científico que con metodoloxía e formas europeas fose contrapunto dos nacionalismos vasco, catalán e galego. Este pretendido discurso científico, fillo do romanticismo alemán, asume o estudo da Edade Media como orixe da nación española e o seu afán esencial era a procura dunha identidade e dunha conciencia nacional que moi poucos pobos poseían. Os héroes, por suposto, eran todos casteláns sen excepción.

Afortunadamente as teses inspiradoras do CEH impulsaron tamén un fecundo e admirable traballo de investigación no campo xurídico, literario, filolóxico e historiográfico. A súa filosofía e argumentación persuasiva era demostrar que na tradición da cultura castelá, modelada pero oculta nas formas populares estaban os fundamentos identitarios da nación española. A figura do Cid, presente nas xestas, nos romances e na literatura popular será o modelo que traspase a historia para converterse no paradigma identitario do nacionalismo español que nunca renunciou ao “castellanocentrismo” e unidade indisoluble da xeografía e ideoloxía patria, forxada en loita contra moros, xudeus, mozárabes, humanistas, ilustrados, liberais, comunistas, masóns etc. Paradoxalmente o franquismo non respectou tampouco aos membros do CEH que non tiveron acomodo na patria que eles contribuiron a construír coas súas teorías e traballos. Morreron, unha gran parte deles no exilio. Pero, naturalmente, o falseamento da historia sempre é protagonizado por vascos, cataláns e galegos, mitómanos e separatistas.