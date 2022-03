Saludos en un nuevo sábado. Aquí estamos de nuevo, ciertamente horrorizados por lo que se cuenta del este, justo cuando el calendario nos recuerda, en clave más doméstica, el segundo aniversario del inicio de nuestros problemas con el SARS-CoV-2. En fin, que alegrías las justas, como pueden ustedes ver. Porque es evidente que, a partir de estas dos crisis —la sanitaria y la derivada de la deleznable invasión de Ucrania— las cosas tienen mal pronóstico a corto y medio plazo. ¿Qué cosas? Pues... vaya usted a saber. Para empezar, la intolerable sangría en vidas humanas —por una y otra cosa— a la que no podemos ser en ningún modo ajenos. Pero, a partir de ahí, más incertidumbre y problemas económicos y sociales que implicarán, una vez más, una nueva vuelta de tuerca en el camino de que la vida sea más compleja para muchos seres humanos, y especialmente para los de partida ya más vulnerables... Nada nuevo bajo el Sol...

Y, a pesar de esos trances, parece que la vida sigue. Ahora mismo va dando el Carnaval sus últimos coletazos, mientras se confirma el ya de antemano previsible aumento en los contagios de COVID-19. ¿Alguien se sorprende? Pues no lo hagan, porque no es demasiado inteligente el hacer lo de siempre y esperar resultados diferentes. Pero ya saben cómo va esto..., a alguien se le ha ocurrido que había que dar carpetazo a la situación sanitaria y... ya ven. De los deseos a los hechos hay un largo trecho, y más y más personas seguirán muriendo por una concatenación de contagios que podrían, a todas luces, haberse evitado. Una vez más.

Alguien me dirá que es necesario vivir la vida, y no atrincherarse en momentos complejos. Y yo le diré que sí, pero... ¿qué es vivir la vida? ¿Acaso hacerlo a tope y siempre en el límite? ¿O sabiendo entroncar las querencias con las posibilidades, ajustando más el binomio entre lo deseado y lo adecuado? Bueno, cada uno es soberano para poner aquí su particular límite pero, insisto, el resultado final no surge de lo que se desea, sino de lo que se siembra. Y este Carnaval —y, no tengan duda, también las próximas vacaciones de Semana Santa— es terreno abonado para el patógeno. Es lo que hay.

Y ya que hablo de límites, de soberanos y de querencias, me viene esto al pelo para centrar el tema que hoy me interesa, y que tiene que ver con el archivo, por parte de la Fiscalía, de todas las diligencias de investigación que tenía abiertas al rey emérito de España. ¿Qué les parece? Porque ríos de tinta están corriendo al respecto, desde la polarización total y a menudo ajenos a la realidad de los hechos acaecidos. Porque tal exoneración, no lo olviden, viene de la mano de la prescripción de los hechos, por una parte, de la inviolabilidad de su figura, por otra, y de las regularizaciones fiscales ya realizadas, para cerrar el círculo. No porque se haya probado de manera fehaciente que nada de lo que se le imputaba fuese verdad.

Eso abre una peligrosa situación, de dualidad de la situación actual en función de que uno la observe desde la legalidad o desde la ética. Desde el punto de vista legal, para empezar, el referido puede vivir perfectamente en España, e ir con la cabeza bien alta porque no tiene nada que se le haya reprochado penalmente. Pero desde la ética... ¿es así? Cada uno que piense lo que quiera, pero da bastante pena que un princeps —para quien crea en ellos y en la pertinencia de su anacrónico rol en esta España posmoderna del siglo XXI— sea esclavo de sus querencias tan al límite cuando, de existir, debería postularse como un dechado de virtudes y un ejemplo a todos los niveles para cualquiera de sus súbditos.

Al final, volvemos a las querencias. A ese “la vida hay que vivirla”. Porque eso se puede hacer buscando forzar al máximo la secreción de adrenalina o, todo lo contrario, jugando a minimizar los estímulos haciendo que estos sean verdaderamente excitantes. Porque... ¿qué es mejor, ser capaz de ser feliz dando un paseo o haciendo deporte por el bosque húmedo, por la montaña o cerca del mar y disfrutando con los meros sonidos de la naturaleza, la belleza del paisaje y la armonía de nuestro mundo o, en cambio, tener que ir a matar elefantes al quinto cuerno o tener que estar en todos los “saraos” de dudoso buen gusto y peores compañías? Miren, yo lo tengo claro. Alguien, en cambio, pensará que “vivir la vida” es hoy desayunar en Nueva York y cenar en París, o pagar miles de euros por una botella en un restaurante. Son las querencias de cada uno, y son las que más definen cómo nos vamos a sentir en la vida y qué percepción tenemos del éxito personal. Y si esas querencias nos llevan a vivir del cuento y a orquestar la enorme patraña que se nos contó a los españoles en forma de familia real feliz, que para empezar ni familia era en términos de convivencia y valores, apaga y vámonos. Las querencias pueden llevarnos por el camino del exceso, y este, si no sabemos modularlo, siempre nos conducirá a la insatisfacción en bucle. Y, a partir de ahí, todo estará perdido.

Es triste asistir a lo que está ocurriendo con las instituciones del Estado. En el caso de la Jefatura del Estado, esto nos pasa por adscribir a personas y familias concretas lo que debería ser objeto inexcusable de elección pública, implicando intachable conducta, rendición exhaustiva de cuentas y, siempre, revocación o revalidación en las urnas. No hay otras maneras.