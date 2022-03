Les saludo, queridos y queridas, pasado ayer mismo el Día de la Mujer, antiguo Día de la Mujer Trabajadora. Y, lógica y consecuentemente, me asalta la idea de volver a tratar este tema, hoy de rabiosa actualidad. Pero ¿saben?, no lo haré. Porque después de haber escrito ya infinitas columnas sobre tal temática, aquí y en otros medios, qué más puedo decir ya... Seguramente insistir, más y más, en que la necesaria igualdad entre mujeres y hombres, y el más exquisito respeto a la persona, no están ganados en modo alguno, y que tampoco son algo automático, sino que tenemos que trabajar todos y cada uno de nosotros en ello cada día... Y, dicho eso, poco más... Todo lo demás lo he contado ya.

Es lo que tiene escribir desde hace tantos años. Que si uno se circunscribe a los temas que periódicamente asoman a la palestra, no por ello menos importantes, a veces tiene la sensación de que se repite en los argumentos. Y, miren, si algo tiene de bueno esta etapa de sobreinformación y un montón de material en la nube, es que si a alguno de ustedes le entrase la curiosidad de ver qué ha escrito este cronista sobre el tema, no tiene más que buscarlo. Estará indexado en la propia web del periódico, en la sección de Opinión, o puede acudir al buscador clásico. Qué más da. Lo importante es que lo dicho, dicho está. Y como hace veinte años el que suscribe decía exactamente lo mismo que ahora... ¿para qué repetirlo? Es necesario apostar de forma quirúrgica por la más estricta igualdad de oportunidades y derechos para los seres humanos y, por supuesto, específicamente para mujeres y hombres. Porque, ¿saben?, ellas han tenido el zapato encima durante tiempo y tiempo... Y en muchos contextos, geográficos, sociales y relativos a determinados segmentos y grupos humanos, siguen teniéndolo casi igual. Con esto, todo está dicho ya.

En cambio, si me lo permiten, hoy les hablaré de un tema con el que correrán menos ríos de tinta hoy, y que ha pasado más desapercibido, pero que tampoco es baladí. El caso es que la Televisión de Galicia, televisión pública y de servicio público, ha tenido que pedir perdón. ¿Por qué? Pues por introducir en un concurso la improcedente pregunta de a qué precio se vende la cocaína en la calle. Así, sin anestesia. Y, claro, no ha quedado nada bien. Es más, les adelantaré que soy de los que piensan que tal salida de tono es, francamente, de mal gusto.

Miren, las sustancias psicotrópicas, fuera de ámbitos terapéuticos reconocidos y autorizados, no aportan nada a la persona. Bueno, sí. Aportan destrucción. Destrucción y absoluta dependencia, hasta extremos insospechados. Limitan la cognición, destruyen el entorno y arruinan las capacidades del ser humano, y todo ello solamente para que una cadena de delincuentes sin escrúpulos se forren a manos llenas. Toda la droga es así, se ponga como se ponga quien se ponga. Y hasta los ahora blanqueados hachís y marihuana, que se pretenden plantear como elementos de socialización, de nulo efecto sobre la salud, son una verdadera porquería. En particular, estas drogas tradicionalmente consideradas como más blandas son potentes agentes demielinizantes, que privan a las neuronas de su necesario recubrimiento para poder desempeñar bien sus funciones. Para poder ser buenos conductores de los estímulos eléctricos que se producen y transfieren a alta velocidad en el sistema nervioso, con finalidad motora o sensitiva.

Con todo, que la televisión pública haga chascarrillo de la cuestión o, menos aún, pretenda informar de cuánto cuesta tal sustancia en el mercado negro, es de mal gusto. Lo es en homenaje a tantos de nuestros conciudadanos y conciudadanas que tienen enormes problemas para salir de adicciones de ese tipo, que destruyen y matan. Y también para recordar a tantos convecinos y convecinas que se nos han ido de forma traumática y siempre prematura por el uso de tal tipo de productos que, por cierto no necesitamos para nada.

Yo siempre les digo a mis alumnos que soy de los que se fabrican sus propias drogas. Es entonces cuando me miran con los ojos bien abiertos, relacionando que si su profesor de Química les dice eso... es que algo oscuro hará en algún rincón de su garaje. Me apresuro a explicar, entonces, que sí. Que fabrico mi dopamina, mi serotonina y mi adrenalina, entre otras, con deporte y paseos en el campo, siendo consciente de lo maravilloso que es respirar el aire puro y tratando de practicar el noble arte de la amistad. En tales procesos, fabrico aquellos neurotransmisores, en mi interior, que me hacen sentir bien. Les cuento también que de lo otro, de la mierda que asola nuestras expectativas vitales, nunca he querido ni siquiera oír hablar, incluyendo en ello alcohol y tabaco. Y menos en clave simpática en una “tele” que es de todos. Y que ellos pueden, de igual modo, sentirse bien solamente con una vida sana y plena, vivida con personalidad, sin que nadie les meta en absurdas dependencias que les arruinarán en el sentido más amplio de la palabra.

La TVG ha pedido disculpas, y está bien. Pero, para la próxima, que sean más cautos desde el principio. No toca ese tipo de cosas. Alguno aducirá que, de las realidades que existen, hay que hablar. Sí, por supuesto, pero para explicar todo el daño que hacen, para invitar a las personas —y, especialmente, a los jóvenes— a que les den la espalda, y no para normalizar un hecho delictivo y, sobre todo, profundamente contrario a la salud de las personas y a la salud social. No para hacer chistes con ello. Y no para elevar a rango de contenido cultural, en un programa concurso de entretenimiento, algo que como sociedad debemos denostar. Son temas con los que no se debe frivolizar.