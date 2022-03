¿Qué tal les va, queridos y queridas? Pues aquí seguimos, un día más, que no es poco. Las bombas caen no tan lejos de nosotros, la pandemia se da casi oficialmente por extinguida con el patógeno “vivito y coleando” —o por lo menos activo, que es lo más que se le puede achacar a un virus que, como tal, no merece la consideración de vivo por no llevar a cabo todas las funciones vitales— y la economía cae de forma directamente proporcional a la barbarie y la estupidez humanas. No se alarmen. Si echan una mirada retrospectiva a la Historia, verán que no es la primera vez... Así nos va.

Y, mientras, nueva ley de educación al canto y una nueva convulsión y merma en un currículo que, por no ser, no es casi ya nada. Matemáticas “con afecto”, nueva poda sistemática de todo lo que sea un poquito más difícil o complejo y teorías presuntamente neurocientíficas para abundar en un mundo educativo soft, donde todo o casi todo está justificado. Al tiempo, después de la enésima reducción de contenidos, cada vez es más complejo explicar la Física del movimiento a alumnado que en cada Ley aprende el cálculo infinitesimal de forma más magra y más tarde, y lo mismo en muchos otros ámbitos y temas. Por eso escribo estas líneas, que titulo El kindergarten. Sí, el jardín de infancia, porque parece que solamente en eso se está quedando el papel de las instituciones académicas. En una especie de rol de cuidadores, al tiempo que se aplica un ligero barniz de casi todo para de alguna manera dar testimonio de que “el chico o la chica pasó por aquí”. Poco más. Cada vez menos contenidos, más gracietas y... en el límite, el conjunto vacío. Algo parecido a lo que acontece en la Universidad y, si me apuran, en muchos más ámbitos de la sociedad. Es la versión académica de la “cultura del envoltorio”, de la que hemos hablado aquí tantas veces y que, para mí, hace estragos. ¿Por qué? Pues porque desliga el contenido, el interior, de la publicidad sobre el mismo en el exterior. Y eso, traducido a lo educativo, implica cosas tan extrañas como que alguien titule sin haber adquirido las competencias para ello precisas. Descafeinando así los títulos, que cada día valen menos. Miren, no soy demasiado partidario del recurso memorístico en el aula y reivindico el papel de la educación reglada para enseñar, sobre todo, a razonar. A aplicar un intelecto que veo cada vez más dormido, menos estimulado desde el ámbito del razonamiento abstracto, y mucho más imbuido de la mera contemplación pasiva de contenidos de carácter audiovisual. Creo que tenemos que ilusionar a nuestra rapazada ya no con el conocimiento, sino incluso con su capacidad de modificar este, de crear y, de esa manera, mejorar la sociedad. Algo que, visto lo visto en cuanto al devenir de las continuadas reformas educativas desde hace años, veo francamente lejos. Pero que, paradójicamente, creo cada vez más necesario. Más imperativamente importante. Porque serán las generaciones futuras las que puedan, en su día, contribuir a cambiar una sociedad cada vez más perdida, exenta de motivación y alejada de un conocimiento preciso y contrastado, en la era en la que existe mayor información que nunca, pero también más alta “infoxicación” e intensa equiparación de contenidos veraces y doctos con meros bulos, palabrería barata y experticias de medio pelo. Una verdadera jungla donde languidece la brillantez, en manos del mercadeo en torno a ideas fuerza bien pobres. En tal contexto, creo importante valorar a todo el alumnado, sí, y todas las manifestaciones de la inteligencia. Creo que hay que potenciar, verdaderamente, lo que cada uno sabe hacer mejor y, sobre todo, con lo que más disfruta. Pero marcando unos umbrales mínimos que deben ser respetados, so pena de banalizar todo el itinerario educativo si la flexión en esto, lo otro y lo de más allá propicia coladeras que terminen por borrar del mapa cualquier atisbo de esfuerzo. Y esto a mí no me vale. Creo que, por encima de las querencias particulares, hay que consensuar un currículo y unos modos que, una vez definidos, se respeten. Porque el objetivo no es terminar el Bachillerato o superar unas pruebas selectivas de entrada en la Universidad, y aún encima con nota. No. Lo más importante es aprender, crecer en criterio y libertad a través de un mayor y mejor conocimiento y, así, poder aportar más a la sociedad, sea cual sea la profesión futura y desde una órbita no solamente profesional, sino también desde un enfoque de ciudadanía. Y esto terminando tal Bachiller o no alcanzando tal nivel de estudios, pero llamando a las cosas por su nombre y sin que la Ley tenga como vocación barnizar la realidad aligerándola y aligerándola. En fin, tonterías mías, como les digo a menudo. En el fondo, muchas veces creo que todo está perdido ya. Y es que el conocimiento per se, el amor por la sabiduría y la exploración de nuestro mundo y de nosotros mismos no está de moda, nos pese lo que nos pese a los nostálgicos de todo ello. Hoy lo que mola es el aquí y ahora, y eso es incompatible con una visión más holística, sosegada y, a la vez que crítica, profundamente imbricada en el vasto conocimiento que, durante siglos, nos han legado quienes nos han precedido. Y todo ello como punto de partida para poder enfrentar un mejor futuro, que es de lo que se trata.