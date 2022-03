La guerra de Ucrania (de la que tanto se habla y tan poco se sabe) nos ha permitido rescatar de algún rincón de la memoria conceptos de uso preferente durante la Guerra Fría. Entre otros, aquella definición del Apocalipsis como “destrucción mutua asegurada” para referirse a la casi segura desaparición de la humanidad tras una confrontación bélica con armas atómicas. En el inicio de esa nueva era (la era atómica) solo una de las grandes potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de América del Norte, disponía de lo que se denominaba el arma definitiva. Tras unas pruebas realizadas secretamente en el desierto de Nevada, el presidente Truman dio la orden de lanzar dos de aquellas bombas sobre los habitantes de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, que no estaban consideradas como objetivo militar. El impacto en la opinión pública mundial fue de asombro y temor. Japón, que ya estaba prácticamente derrotado, se rindió incondicionalmente y el resto de las naciones tomó nota de la superioridad económica, militar y política del imperio emergente. Una sensación que duró hasta que la Unión Soviética comunicó al mundo que los comunistas rusos también estaban en posesión de una bomba tan potente. A partir de ese momento, se inicia la insensata carrera entre Washington y Moscú para adquirir una imposible superioridad sobre el contrincante porque al anuncio de instalación de misiles cada vez más destructivos le seguía la del vecino con el mismo mensaje. A esta enloquecida etapa se la llamó la del “equilibrio del terror” y culmina con la iniciativa del presidente norteamericano Ronald Reagan sobre una supuesta “guerra de las galaxias”, que consistía en obligar a los comunistas a embarcarse en un proyecto de gasto incesante que no podrían seguir. A esta solemne tontería se le atribuyó, en medios reaccionarios, el hundimiento de la URSS junto con la aportación decisiva de los rezos y los rosarios del papa polaco, Juan XXIII. Y también, no les restemos méritos e influencias a los tres pastorcillos lusitanos que departieron con la Virgen de Fátima. Suele decirse que en la guerra y en el amor vale todo con tal de desorientar al enemigo y dejarle en una situación de desventaja e inferioridad. El militar japonés Sun Tzu en su obra clásica dejó escrito que “el arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando es capaz de atacar, ha de aparentar incapacidad; cuando las tropas se mueven, aparentar inactividad. Si está cerca del enemigo, tiene que hacerle creer que está lejos; si está lejos, aparentar que se está cerca”. La vigencia de unas enseñanzas que vieron la luz quinientos años antes del nacimiento de Cristo, proclama su utilidad. Los asesores de Richard Nixon, por ejemplo, hicieron circular el rumor de que el presidente norteamericano padecía arrebatos que hacían impredecible su comportamiento. En octubre de 1969, la Administración norteamericana hizo saber a las autoridades soviéticas que “el loco estaba suelto” y había ordenado poner en alerta a las fuerzas armadas y a todo el armamento nuclear con el objetivo de presionar al Gobierno vietnamita a negociar la paz. Muchos años después ha trascendido que en la guerra de Ucrania se ha querido emplear un método parecido.