Pifié el calificativo

Mi último minuto publicado el pasado viernes 11 se titulaba De un plumazo, y razonaba que con la guerra de Ucrania se habían ido a freír porras multitud de previsiones humanas, entre ellas mi pretendido ahorro en la tarifa eléctrica pues acaba de cambiar de compañía, y a partir del estallido del conflicto todo había empezado a encarecerse. No en vano la expresión “de un plumazo” viene a significar que una cosa se suprime o finaliza de una manera expeditiva. ¡Zas, fuera mi soñado ahorro, y todo lo demás! Me lo advirtió uno en la tertulia, que no era acertada la expresión, que debería haber buscado otra, porque lo del conflicto entre Rusia y Ucrania ya se veía venir, y que lo de menos era si había empezado el 24 de febrero o cualquier otro día porque la tensión ya se mascaba. Acepté la corrección, y me quedé sopesando el valor de estar bien informado más aún por lo que se siguió diciendo en esa tertulia de café: ¿qué problema o asunto en Rusia viene a tapar este conflicto bélico? Porque la realidad es que desde aquel dichoso jueves —o antes según mi replicante— todos estamos pendientes, rectifico, principalmente pendientes, de lo que ocurre en las fronteras de Ucrania, y nos hemos olvidado de otras cosas que, no por ignoradas, dejan de existir.