Ocultismo de baja intensidad

Un rayito de sol, muy recortado por los volúmenes entre los que se ha abierto paso e inclinado todavía por la hora y la estación, entra al salón por el ventanal, choca con un grueso cenicero de cristal, al salir despedido tropieza en el cable blanco que une el ordenador a la impresora, tiñéndolo de amarillo, y se acaba estrellando contra una estantería donde se adosan CD, en concreto en una balda de músicas varias en la que intentan convivir Radiohead, Marianne Faithfull, Nick Cave y una colección de canciones interpretadas por Pete Seeger. Examino la zona iluminada por el dedo de luz, pero no logro saber a quién me ha señalado, ni, si acierto en el CD, qué tema. Así que opto por el trovador más antiguo (Pete Seeger), y elijo la única canción compuesta por él mismo, And Still I am Searching. Cuando empieza a sonar no tengo duda de que era la elegida por la luz, pues el día se me ilumina.