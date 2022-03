Llega una primavera en tiempos oscuros. Quizás sea un signo de la necesidad de luz que necesitamos, mientras nos avasallan noticias que no pensábamos vivir. Me siento a escribir esta columna sin saber qué seleccionar de tantos despropósitos en la pasada semana. Mientras el panorama internacional nos desvela la fragilidad de las democracias (no solo en Ucrania, sino en otros conflictos que parecen invisibles), la política nacional nos ha mostrado su peor rostro estos días. Damos pasos hacia atrás mientras el negacionismo oscurece los derechos y los avances democráticos.

Una semana donde hemos visto cómo el Partido Popular se ha dejado arrastrar por Vox en el discurso de la violencia de género, en Castilla y León, Andalucía o en Galicia, justo cuando el lunes una mujer fue asesinada y cuando en Ourense se investigaba otro caso, tras aparecer el cuerpo de una mujer en el vertedero. La semana donde la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, admitió ante unos micrófonos que las ayudas a la maternidad o paternidad o a niños con enfermedades graves le parecen un derroche. O cuando el consejero de Educación de Madrid hizo incluso burla de las personas pobres, en exclusión social, a las que dice no ver y niega su existencia. Hay declaraciones muy peligrosas, más allá del titular polémico, por el fondo del mensaje. El peligro de todo esto es la deshumanización constante, la negación de unas víctimas, la falta de reconocimiento de los problemas y la falta de interés por resolverlos, salvo mantenerse en un sillón o acaparar más poder. La Ilustración se llamó el Siglo de las Luces porque entre la oscuridad emergió una etapa intelectual basada en la razón, la ciencia y el saber como crecimiento de la sociedad. Ojalá esta primavera aportara luz a quienes no quieren que se iluminen las miserias y a quienes tienen la desfachatez de negar lo evidente. Ojalá la sociedad fuera tan valiente de iluminar a quienes sostienen estos discursos para mostrar su verdadero rostro. De normalizarlos, lo pagaremos pronto. Y muy caro.