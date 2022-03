El mejor...

Saludos primaverales, amigos y amigas. Nueva comunicación entre nosotros, cuando el planeta ha sobrepasado el equinoccio y, como consecuencia de la inclinación de su eje, comienza a recibir en esta fase cada vez más luz y calor. Un proceso que irá in crescendo hasta su plenitud, en el solsticio de verano, a finales de junio. Será entonces cuando llegue el día más largo y la noche más corta, y se verifique un nuevo recorrido hasta el equinoccio de otoño. Pero bueno, queda mucha tela que cortar hasta entonces. Y, visto como están las cosas de desbocadas, puede pasar de todo hasta entonces. Por eso quedémonos por ahora con el presente, que ya es bastante para asumir y gestionar...

Hoy vengo con un tema que espero les interese, y que observo desde hace tiempo con una cierta mezcla de escepticismo y desinterés. Escepticismo, porque me parece que tal cuestión responde únicamente a una determinada mirada o, lo que es lo mismo, a unos parámetros que podrían ser equilibrados de otra manera o, simplemente, cambiados. Y desinterés porque tampoco entiendo que ello, francamente, aporte mucho. Pero ¿a qué me estoy refiriendo? Pues... les cuento.

Se trata de la moda de hace unos años de elegir el o la mejor “lo que sea” de España. Desde una playa a un profesor, pasando por un colegio, cachopo, balneario, hamburguesa, hotel, restaurante, reportero, grafiti, flan, tortilla, chuletón, casa rural, médico, pizza... y, aunque no se lo crean, un largo etcétera. Algo que, dejando fuera aquello que responde a contenidos patrocinados, sutiles campañas publicitarias o nominaciones o posibilidad de estar en una lista supuestamente excelsa a cambio de un dinero —que haberlo, hailo en ciertos contextos, y eso es otra cosa— es, desde mi punto de vista, un tanto arbitrario. ¿Qué les parece a ustedes?

Para mí la complejidad inherente a todo lo expuesto, en unos casos más que otros, no se puede resolver de forma unívoca con una aseveración tan plana como declarar que hay algo absolutamente mejor. Sí tendría sentido en contextos y casos en los que resolviéramos tal contienda considerando un único parámetro o, a lo sumo, un pequeño conjunto de ellos. Por ejemplo, sí que podría decir que, en cuanto a su contenido en sodio, hay aguas mejores y aguas peores y, en absoluto, habrá la que tenga más o menos. Lo mismo en cuanto a cualquier otra consideración analítica, aunque ya imaginarán ustedes que, con tan magro planteamiento, abundarán los casos de empate. Pero cuando avanzamos en complejidad, como les decía, la cosa se complica. Porque... ¿cómo voy a decidir quién es el mejor educador o médico de España, pongamos por caso? Bueno, hay muchas líneas de análisis posible, pero no es evidente que unas tengan más recorrido que otras. En el caso de un investigador, podría pensar en mayor número de publicaciones en revistas especializadas. Pero, aún así, habría mucho que matizar. En el caso del educador, ¿valoro ese tipo de contribuciones? O, quizá, ¿me centro en la subjetiva visión de su alumnado? ¿O en los recursos que utiliza? Y, en tal caso, ¿apuesto por innovación o no? ¿Y de qué tipo? Tendré que tomar una serie de decisiones para construir un ramillete de indicadores que, ponderados, me den una puntuación en cada caso. Pero... ¿habré podido conocer, en un contexto tan amplio, tan complejo y con tanta diversidad, a todos los potenciales candidatos? Me temo que no. Y, aunque lo hiciese, ¿por qué un determinado “mix” de indicadores y no otro? Y, ¿por qué un balanceo concreto de los pesos relativos de cada cosa, y no algo alternativo? Evidentemente, me habré metido en un jardín absolutamente cuestionable y, por tanto, tendré pocos visos de salir de él con elegancia y pulcritud. Es lo que tiene meterse en berenjenales.

Miren, de una playa puedo decir que es la mejor si tiene los mejores servicios. O no, porque hay otras personas —como yo— que valoramos especialmente que no tenga absolutamente ninguno, y que proporcione una experiencia mucho más natural y salvaje. Otros no valorarán ni lo uno, ni lo otro, y saldrán por la tangente con un planteamiento distinto. Y así según qué considere, como prueba de la lógica complejidad de estas cuestiones. Y si esto pasa con una playa, imagínense con un médico o con un educador, donde hay múltiples facetas, muchas consideraciones posibles y... casi infinitas visiones de lo que es buena praxis y mejor desempeño. ¿Me decantaré en mi evaluación por el apego al “relumbrón”, o seré más de premiar el trabajo callado e impecable? Pufff... complejo, complejo...

Es por eso que, mejor que tales podios, entiendo mucho más sereno y equilibrado hablar de elementos, del tipo que sean, que superan un determinado estándar, basado en indicadores conocidos, y que por ello ingresan en una lista de excelencia. Poco más. Pero sin caer en la simplificación de calificar de modo absoluto y, así, llegar a poner en tela de juicio tal análisis. Una verdadera pena, porque hay trabajos de tal índole bastante minuciosos que, por acaparar un titular, opino que terminan siendo una caricatura de ellos mismos...