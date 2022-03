La segunda traición al pueblo saharaui

La primera ocurrió mientras Franco agonizaba, cuando Marruecos mandó a su pueblo a ocupar por las bravas la antigua colonia española sin que el Ejército español opusiera resistencia y se negó obstinadamente a cualquier referéndum.

La segunda traición se ha producido ahora con el reconocimiento por nuestro Gobierno, en medio de la emoción general por la guerra de Ucrania, del plan de autonomía diseñado por Rabat para la antigua colonia española.

Unos hablarán de claudicación y dirán con toda razón que Madrid ha aceptado sin más el chantaje de una monarquía feudal y despótica como es nuestra vecina del Sur. Otros lo calificarán de realpolitik.

Might is right (Poder es razón), dicen los ingleses, y esto lo demostró ya el líder del Kremlin al anexionarse la península de Crimea, algo agravado ahora por su invasión de Ucrania. Como lo demuestra también diariamente Israel en relación con el pueblo palestino.

Criticamos con justicia a Rusia por aquella acción contraria al derecho internacional y ello pese a que los habitantes de Crimea querían ser rusos, como dejaron claro en un referéndum, pero aceptamos ahora lo que hizo ilegalmente Marruecos en 1975.

Es cierto que España se había quedado ya prácticamente sola entre los países europeos en su insistencia de que se celebrase en la que fue su colonia un referéndum de autodeterminación como el que se venía propugnando desde la ONU.

Francia, aliada histórica de Marruecos, siempre ha defendido a un país en el que tiene fuertes intereses, pero la puntilla definitiva a los saharauis se la dio el presidente de EEUU Donald Trump al reconocer unilateralmente en la ONU la soberanía marroquí sobre el Sáhara como premio a Rabat por normalizar sus relaciones con Israel.

Lo que no parece en cualquier caso de recibo es que el presidente de nuestro Gobierno haya dado ese paso, de enorme trascendencia en nuestra política exterior, sin consultar supuestamente a nadie.

No lo hizo, según coinciden los medios, con el partido con el que forma coalición, ni con los que apoyan a ésta desde fuera, como tampoco, por supuesto, con la oposición.

Puede que haya razones, insisto de realpolitik, que avalen en este momento tal decisión, pero la forma en que se ha tomado, sin siquiera debate en el Parlamento, resulta cuando menos escandalosa desde el punto de vista democrático.

¿Trata Sánchez de esa forma congraciarse con Washington con vistas a la próxima cita de la OTAN en Madrid? Hay que saber hacerse respetar y uno no cree que sea ésa la mejor manera.

Dicen, por otro lado, “fuentes gubernamentales” que España ha obtenido de Marruecos garantías de que no se repetirán “acciones unilaterales” como la entrada irregular de miles de inmigrantes hace cerca de un año.

También ha asegurado Rabat que se respetará “la integridad territorial” de España, incluidas las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Pero esas seguridades figuran solo, según leemos, en el comunicado del Gobierno español. Los compromisos, dice nuestro Gobierno, los ha asumido Rabat aunque no los haya plasmado por escrito.

Recordemos a este respecto lo sucedido con las seguridades dadas también verbalmente por Washington a la Rusia poscomunista de que no se ampliaría el Pacto de Varsovia, cuyo incumplimiento está en el origen del actual conflicto en Ucrania.

Marruecos ha demostrado una y otra vez que sabe operar con astucia diplomática, y ha recurrido, por otro lado, al chantaje cada vez que lo ha considerado conveniente.

Por cierto, ¿qué pasará ahora con el gas que recibimos de Argelia, cada vez más importante también para Europa por el boicot decidido contra el gas ruso?

La primera reacción del Gobierno de ese país, que ha apoyado siempre las aspiraciones del Frente Polisario frente a Marruecos, ha sido retirar a su embajador en España. Veremos.