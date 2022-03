No creo haya concierto al que asista en el que no intente imaginar lo que el compositor vivía y sentía en el momento de la creación de la obra que escucho. Estoy seguro de que cualquiera de las cosas que me imagine estará muy lejos de la realidad de ese momento, y debo reconocer que me habría gustado oír de primera mano la opinión de muchas de las grandes obras de la historia por parte de sus compositores. Por eso me alegra leer en las notas al programa de Julián Carrillo, magníficas por cierto, acerca de las circunstancias que llevaron a componer PangoliNN por parte del propio compositor, el admirado Wladímir Rosinskij, inspirado en “noticias contradictorias que llegaban sobre el origen de la plaga y su desarrollo posterior” durante la etapa inicial del confinamiento por la pandemia del COVID-19.

Una obra bien estructurada y clara de planteamiento, que realmente dibuja la agónica situación de ese momento y el desconcierto. Rosinskij, violista de la Orquesta Sinfónica de Galicia, utiliza un medio que conoce a la perfección, la orquesta y el sonido de la misma, reflejando con exactitud los sentimientos y sensaciones vividas asignándolas a instrumentos o secciones, haciendo escuchar en cada momento lo que él desea incluso el “ansiado” PangoliNN al clarinete bajo. Gran obra, en todos los aspectos, la de Schreker y un acierto la planificación de la misma aprovechando la amplia plantilla necesaria para todo el programa. Muchos esperábamos con ganas la Suite de Electra de la mano de Josep Pons. El maestro catalán no defraudó ni pareció desfallecer en ningún momento de la intensa noche, acostumbrado a dirigir semanalmente óperas que requieren de un esfuerzo físico y mental durante horas. Un músico que aprecia a nuestra orquesta y es correspondido por esta. La hace sonar sin esfuerzo, con gran naturalidad y mimo, lo que muestra una total complicidad que se plasma en la música y sonido que percibimos los oyentes. Versión de altísimo bagaje por parte de la Orquesta Sinfónica de Galicia, a la cual gusta este tipo de obras grandes y en lo que en otras orquestas suele ser una lucha de fortes, nuestra orquesta se muestra cómplice entre secciones dejando destacar en cada momento las precisas. Grandes intervenciones esta noche de Ibáñez al flautín, Anguera al bajo, Salgueiro al contrafagot, Gómez a la trompa y un magnífico Trigueros al timbal durante toda la velada. Gran y duro trabajo de la cuerda toda la noche, así como las maderas, aunque si tuviera que destacar una sección del concierto de esa noche me quedaría con los metales, cuando un director los mima el resultado en afinación y equilibrio es una maravilla. Me gusta Pons, ¿será uno de los directores candidatos?