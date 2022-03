En el momento en que vivimos, en la era de la globalización, es hora de acordarnos de todos esos autores y autoras que no promocionaban sus obras y que con el paso del tiempo aunque han fallecido siguen vivos.

No diremos sus nombres. Muchos de ustedes echarán mano de su biblioteca y con un breve recuento encontrarán obras que, pese al paso del tiempo, no han perdido su actualidad.

Han sido muchos, quizás demasiados, los autores que no habiendo redes sociales ni Facebook, ni WhatsApp escribían y sus obras han llenado las horas de muchos lectores. Otros incluso dejaban que las mismas, como el espíritu, siga su camino. Parece que si no sale tu nombre en una de ellas no eres nadie o como tienes un Premio Planeta o te han dado el Cervantes eres alguien. Incluso a un nivel político, cuántos que estamos viendo dijeron una cosa y han cambiado sin importar todo lo dicho anteriormente.

Hagan un ejercicio

Durante la semana, mientras en el barrio de la comunidad tomamos un café o simplemente damos un paseo de esos que en ocasiones echamos de menos vayamos a la memoria y no vamos a citar a ningún autor como solemos hacer.

Solo acuérdense por un momento, nosotros haremos lo mismo, de esa memoria que en ocasiones tenemos perdida y no nos acordamos de ella y cuando lo hacemos ya no está.

Hay autores que han firmado sus obras completas y las mismas no eran de ellos. Otros se han apropiado de las ideas de esos días y las han escrito o han dado una clase a sus alumnos con esas mismas ideas.

La memoria surge en la mente de las mujeres y de los hombres cuando echan algo de menos... y al mirar de nuevo ya no nos acordamos. Nos cuesta mucho seguir una conversación, sea cual sea nos hace darnos cuenta de cómo nos escuchan y están atentos o cómo han perdido esa capacidad que todos tenemos y llamamos observación.

Un familiar que se ha muerto, y no lo dejamos marchar... Otro que era tan malo que lo queremos bien lejos. O ese libro que tanto nos gustó y que no olvidamos pasen los días que pasen... O aquel alcalde que estaba en una ciudad escondida y acabo siendo embajador en la Santa Sede, y recibiendo a distintas personalidades mientras ocupaba ese cargo.

¿Dónde hemos dejado la memoria?

Acudimos a la presentación de un libro y, ¿hasta qué punto la persona es la misma o parecida o similar a esa que es la que escribe todas las mañanas una columna en nuestro diario preferido?

Conocemos a un autor, a un pintor, a un hombre que para ganarse la vida utiliza algo que no es agradable o que no nos cae simpático... Y tomamos un buen desayuno y observamos al que nos lo pone y a todas esas personas que sin pensarlo hacen lo mismo que nosotros.

Las calles.

Están llenas a rebosar y la mayor parte de los bares o restaurantes se encuentran con personas que entre ellos hablan de sus vidas o conflictos o temas personales y que de alguna manera dejan que el tiempo o un buen amigo les dé un consejo para poder solucionar. Y tan solo cuando alguien nos recuerda ese mismo hecho aparece la memoria con nosotros.

La pregunta sigue en el aire, pero es algo que cada uno de nosotros debe de contestar: ¿dónde está la memoria y en dónde la hemos dejado? e insistimos: ¿hemos aprendido algo o nos hemos dejado llevar por el tiempo mirando al pasado? Otros han publicado buenas obras y por una mala distribución nos preguntamos: ¿dónde están las mismas?