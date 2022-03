La entrega de Benhalima

Cuando la opinión pública aún no se había repuesto de la vergonzosa renuncia a cumplir (en favor de Marruecos) las obligaciones que impuso la ONU a España como potencia administradora del Sáhara Occidental, nos enteramos de la entrega a Argelia de un exmilitar que había reclamado asilo político. El exmilitar, de nombre Mohamed Benhalima y 32 años de edad, había huido de su país en 2019 tras participar en unas protestas contra el gobierno argelino al que denunciaban por corrupción y torturas. En una carta dirigida al presidente Pedro Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desde el Centro de Internamiento para Extranjeros de Valencia en el que residía, Benhalima, tras calificar de dictadura militar al régimen argelino, pide a ambos gobernantes que “revisen sus decisiones y le salven la vida que corre peligro”, ya que lo acusan falsamente de tener vínculos con el terrorismo. La carta llega tarde porque la expulsión de España, junto con la de otros once ciudadanos argelinos, ya se ha consumado. ¿Forman parte esas entregas del intento de congraciarse con el gobierno de Argel, muy molesto con la decisión de Sánchez de ceder sorpresivamente a Marruecos la soberanía del Sáhara Occidental bajo una forma de autonomía aún por concretar? ¿Es consciente Sánchez (que seguro que lo sabe de sobra) del riesgo que representa enfrentarse con Argelia, el país que nos proporciona el gas y el petróleo que necesitamos? ¿Y de la circunstancia desfavorable para nuestros intereses, de que Marruecos y Argelia no tengan relaciones diplomáticas, entre otros motivos por causa del contencioso sobre del Sáhara Occidental, cuya independencia defiende el gobierno argelino? Todas estas cuestiones las conoce Sánchez, por lo que hay que preguntarle a qué vino tanto secretismo. Hasta el punto de no informar al jefe del Estado, a los ministros de su propio Gobierno, a la oposición, al Parlamento y a todo maría santísima que tuviera que ser informado. Descontado que Sánchez sea tan tonto como nos lo pintan sus detractores, habrá que buscar en otro lado. Y no muy lejos. Leo en la prensa que el presidente norteamericano Joe Biden ofrece cubrir la mayor parte de las necesidades europeas de gas natural licuado y de petróleo a cambio de mayor dureza en las sanciones a Rusia. En la actualidad, las importaciones energéticas procedentes de ese país suman a diario 700 millones de euros. Suprimir de golpe esos ingresos es una jugada arriesgada y algunas naciones, entre ellas Alemania, no quieren cerrar el grifo del todo ni empujar la economía rusa al abismo. La posición de Washington la expuso con toda crudeza Biden a la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. “Señora presidenta, sé que eliminar el gas de Rusia tendrá costos para la UE, pero no solo es la acción correcta a tomar desde el punto de vista moral ya que nos va a colocar en una mejor posición estratégica”. Los combustibles que ofrece Biden serán los extraídos del subsuelo mediante las técnicas del fracking, mucho más caras y mucho más contaminantes. Siempre sospechamos que, para algunos, la moral está sometida a la estrategia militar. El exmilitar argelino, peticionario de asilo político en España, debería de saberlo.