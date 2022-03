La hora de las decisiones

Pablo: “Llevo meses con un fondo de pantalla hecho por mí mismo. Muy chulo, oye. De algo me tiene que servir mi experiencia como informático. Solo lo puedo ver yo porque en la oficina estoy estratégicamente situado. Doy la espalda a una pared con un gran póster de las cataratas del Niágara. Me ayuda a recordar que fuera hay un mundo hermoso. Volvamos al fondo: unas palabras escritas sobre un muro desconchado con letras de estilo grafiti: ‘No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Las decisiones que uno toma determinan su futuro para siempre’. La frase pertenece a la película Una historia del Bronx. Nunca estuve en el Bronx pero sé mucho de decisiones erróneas y talento malgastado. Llevo once años y diez meses en este trabajo y no hay día en el que no me pregunte qué hago aquí. Yo buscaba una ocupación creativa que me planteara desafíos, un oficio que fuera mi hobby a la vez, una pasión que no se convirtiera en prisión. Y aquí me tienes, ahogado delante de unas cataratas de papel que empiezan a secarse, tecleando y moviendo el ratón de forma mecánica, sin entusiasmo, al borde mismo de convertirme en un robot que solo demuestra su humanidad cuando va al cuarto de las bebidas a tomarse un café que sabe a...

No sé a qué sabe. De aquel jovenzuelo con inquietudes artísticas poco queda. Sé que no voy a luchar. Al menos, he aprendido a no engañarme a mí mismo. La frase esculpida en la pantalla no está para animarme a romper ataduras, aunque lo tendría más fácil que otros compañeros que tienen hipotecado hasta el aliento. Está para que no me olvide de recordarle a mi hija Ana que no se permita malgastar talento, que nunca tome decisiones pensando en el futuro, que jamás siga los pasos de su padre”.