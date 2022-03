La inflación es muy saludable

Casi un ocho por ciento han subido los precios en España, cifra que no se recordaba en los últimos treinta y cinco años. Somos un ocho por ciento más pobres que hace doce meses, salvo —claro está— los ricos con cuentas millonarias que no suelen mirar el precio de lo que compran. La inflación es cosa de pringados, como nadie ignora.

La culpa hay que cargársela a la resaca de la pandemia y a la guerra de Putin, que han disparado el coste de los carburantes (y el de todo lo demás).

Tras la fulgurante escalada de manguerazos que nos han arreado en los últimos tres meses, el litro de gasolina cuesta ya más que una botella de vino peleón, lo que no deja de constituir una subversión en el orden natural de las cosas. Cuando un ciudadano ha de gastar más en darle de beber a su coche que en su presupuesto personal de vinos y cervezas, la sociedad entra inevitablemente en una crisis de valores.

De los cuatro jinetes del Apocalipsis, dos han golpeado ya al mundo —excepto a China— durante el último bienio. Primero fue el de la peste, encarnado en la plaga del COVID-19; y ahora el de la guerra con la que nos está obsequiando un zar de otra época que llegó por el túnel del tiempo. Faltan el jinete del hambre, que acaso venga de la mano de la inflación; y el de la muerte, con la que amenaza al mundo el antes mentado zar, dueño y señor de armas atómicas.

Frente a tanta aflicción apocalíptica, solo queda el recurso al optimismo. No hay mal que no traiga aparejado algún bien, de tal modo que esta espeluznante situación ha de acarrearnos a cambio beneficios de orden ecológico y sanitario.

Obligados a dejar el coche en el garaje por mera falta de liquidez con la que pagar el líquido que lo alimenta, millones de conductores de todo el mundo contribuirán, aun sin proponérselo, a preservar el medio ambiente del planeta. Cuanto mayor sea la crisis, menor será la nube de humos contaminantes.

Lo que perdamos en capacidad de compra lo ganaremos en salud, que es lo que importa. Si los confinamientos de la pandemia que nos recluyó en casa hicieron que se purificase notablemente la calidad del aire, la nueva crisis petrolera redundará sin duda en una mejora de los hábitos saludables de la población.

La necesidad de reducir el uso del coche tendrá una directa influencia sobre los niveles de tensión arterial, las cifras de colesterol y la reducción del preocupante número de ciudadanos obesos. Andaremos más, en lugar de recurrir al buga para ir a tomar los vinos al bar de la esquina; y no es improbable que el empobrecimiento causado por la inflación nos ayude a restringir el consumo excesivo de proteínas para sustituirlo por el de alimentos más baratos y saludables.

La pobreza puede ser sórdida, desde luego; pero resulta de lo más ecológica en la medida que se producen menos desechos y todos los materiales se reciclan por mera razón de ahorro. Algo más de ejercicio haremos también, a medida que las piernas vayan sustituyendo como medio de locomoción a las ruedas del auto.

Puede que estos beneficios para la salud no sirvan de gran cosa si el caballo de la guerra en curso se desboca hasta provocar un conflicto atómico; pero tampoco hay que ponerse en lo peor. Mientras llega o no el Apocalipsis, siempre nos quedará aprovechar la escasez para ir ganando salud. No se consuela el que no quiere.