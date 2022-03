Negociar desde la desconfianza

Descartado por los propios contendientes que la guerra de Ucrania vaya a concluir en un acuerdo de paz honroso para los dos ejércitos, el. esfuerzo de la diplomacia se concentrará ahora en redactar un documento lo suficientemente ambiguo que permita alardear a cada uno de ellos de haber ganado la contienda. A los puntos y con la cara magullada por los golpes del adversario, tal que sucede en los combates de boxeo. Un símil que solo sería de utilidad en parte ya que en este caso no hay un árbitro con autoridad suficiente que certifique la victoria de uno de los dos púgiles aunque sea por estrecho margen. En política internacional ya conocimos disputas entre Estados por causa de la soberanía de un territorio. La mayoría de ellas no se resuelven por su escaso valor militar y económico aunque suelen servir de pretexto para roces derivados de la vecindad. Por ejemplo, Guatemala y Belice acordaron someter su pleito fronterizo al Tribunal Internacional de La Haya, institución dependiente de la ONU y Argentina y Chile solicitaron la mediación de El Vaticano para dar fin al largo contencioso sobre el canal de Beagle y tres pequeñas islas. Más expeditiva (como suele ser su costumbre) fue la Gran Bretaña que mandó una flota de guerra al “fin del mundo” para rescatar las Islas Malvinas de la ocupación ordenada por el gobierno criminal de los militares argentinos. Distinta, aunque parecida en algunos aspectos, es la situación de España respecto de Marruecos, que estos últimos años ha utilizado medios eficaces para hacer notar que no renuncia a la soberanía sobre Ceuta y Melilla y puede que también sobre las islas Canarias. Respecto del Sáhara, una parte de ese territorio fue entregado a Marruecos de forma vergonzosa durante la agonía del general Franco (año 1975) y estos días (año 2022) el resto, de forma no menos humillante y clandestina por el presidente Sánchez. Pero volviendo al asunto que nos ocupa, la guerra entre Rusia y Ucrania plantea problemas complicados de resolver. De momento, los rusos parecen haber conseguido que los ucranios renuncien a entrar en la OTAN, y acepten el estatuto de neutralidad, que era uno de sus objetivos principales antes de iniciar la invasión. Más difícil de lograr parece el reconocimiento de Crimea como territorio dependiente de Moscú y la articulación de las dos repúblicas prorrusas del Donbás. como entidades autónomas. Por último, falta por concretar la salida al mar de Ucrania a través de unos territorios ocupados actualmente por el ejército ruso. A la gente se la percibe de mejor ánimo tras las noticias sobre avances en las conversaciones que se desarrollan en Turquía, aunque algunos no entienden que no callen ya las armas y que continúe el horrible destrozo causado por los bombardeos y el éxodo de millones de personas aterrorizadas. La idea de que los avances sobre el terreno mejorarán la posición en la mesa de negociaciones parece un argumento falaz. Si a esto unimos el recelo de unos y de otros sobre la buena intención del oponente, podríamos tardar muchos años en concretar algún acuerdo. La “guerra fría” ya sabemos en que terminó, pero la “guerra caliente” aún parece mucho más peligrosa.